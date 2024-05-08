Activision Blizzard визнали винною у порушенні двох патентних прав Acceleration Bay. Тепер компанія вимушена заплатити штраф у розмірі $23,4 мільйона. Про це повідомляє Insider Gaming.

Окружний суд Сполучених Штатів для округу Делавер визнав Activision Blizzard винною у порушенні двох патентів щодо мережевих технологій та технологій трансляції, які забезпечили ключові функції мультиплеєру в іграх компанії.

За порушення у межах World of Warcraft компанію оштрафували на $18 мільйонів, а за порушення у Call of Duty – на $5,4 мільйона.

У коментарі для преси компанія заявила, що розчарована таким рішенням та буде оскаржувати його у суді.

“Хоча ми розчаровані, ми вважаємо, що є вагомі підстави для оскарження. Ми ніколи не використовували запатентовані технології в наших іграх”, – сказав речник Activision.

Окрім цієї справи, Acceleration Bay також звинувачує у порушенні своїх патентних прав компанії Take-Two, Electronic Arts та Amazon Web Services.