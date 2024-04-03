Intel повідомила про операційні збитки – вони стали ударом для компанії, котра намагається відновити технологічне лідерство, яким вона поступилася TSMC. Про це повідомляє Reuters.

Компанія повідомила про операційні збитки у розмірі $7 мільярдів за 2023 рік – у 2022 році збитки складали $5,2 мільярда. Доходи за рік впали на 31%, із $27,49 мільярда у 2022 році до $18,9 мільярда у 2023-му.

Виконавчий директор Intel Пет Гелсінгер також розповів що у 2024 році операційні збитки від бізнесу чипів будуть ще більшими. На беззбитковість планують вийти у 2027 році.

Гелсінгер зазначив, що збитки є результатами неправильних рішень. Рік тому компанія вирішила не використовувати машини з ультрафіолетовим випромінюванням (EUV) компанії ASML, які хоч і коштують понад $150 мільйонів, є економічно ефективнішими ніж попередні інструменти виготовлення чипів.

Зараз Intel все ж ухвалила рішення використовувати ці машини, які поступово замінятимуть старі.