Кооперативний горор Lethal Company став несподіваним відкриттям Steam минулого року. Зараз інша подібна за геймплеєм гра, Content Warning, намагається повторити успіх Lethal Company.

Content Warning вийшла на Steam 1 квітня 2024 р. і протягом перших 24 годин її можна було забрати безплатно. Після того як гру проінсталювало 6,2 млн гравців, а Steam-онлайн сягнув вражаючих 200 тис. розробники встановили дуже помірний цінник у 187 грн.

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Завдання команди гравців у Content Warning, а це виключно кооперативна гра на 2-4 людини, спуститися на космічному кораблі у Старий світ, знайти щось лячне, зняти це на ігрову відеокамеру та завантажити ролик на SpöökTube. Ну і, звісно ж, вижити при цьому. Більше лячного у трейлері – більше грошей. Дохід з роликів можна пустити на апгрейд обладнання.

Свого часу рекорд Lethal Company у Steam склав 240 тис. гравців, а зараз в неї грають близько 30 тис. осіб щодня. Це чимало. Content Warning на другий день після релізу показала результат 204 тис. і попала в топ 10 ігор Steam. Здається після шаленого успіху цих ігор нас чекає хвиля кооперативних інді-горорів.