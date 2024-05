Президент ігрового контенту та студій у Microsoft Gaming Метт Буті заявив про необхідність створювати менші ігри, які приноситимуть престиж та нагороди. Про це він сказав співробітникам під час зборів, пише The Verge.

І все б нічого, якби нещодавно Microsoft не оголосила про закриття чотирьох внутрішніх студій Bethesda, серед яких і Tango Gameworks, яка саме нещодавно розробила невелику гру, яка забезпечила престиж і нагороди.

Hi-Fi Rush з’явилася минулого року без гучної реклами та все ж отримала високу оцінку за інноваційність та чарівність. Всього за чотири місяці після релізу гра зібрала 3 мільйони гравців. У сезоні нагородження 2023-2024 років вона отримала нагороди Game Award, Game Developers Choice та BAFTA.

Хоча Microsoft не поділилася даними про продажі, вона, очевидно, була задоволена грою. Коли з’явилися чутки про те, що її комерційні успіхи не надто високі, віцепрезидент з маркетингу ігор для Xbox Аарон Грінберг написав на X, що Hi-Fi Rush “стала справжнім хітом для нас і наших гравців за всіма ключовими показниками та очікуваннями”.

Hi-Fi RUSH was a break out hit for us and our players in all key measurements and expectations. We couldn’t be happier with what the team at Tango Gameworks delivered with this surprise release.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 21, 2023