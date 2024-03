Apple офіційно підтвердила дату проведення щорічної конференції розробників — Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024. Саме на цьому заході компанія традиційно анонсує оновлення програмного забезпечення. Цього року найбільше очікувань саме від iOS 18.

Компанія повідомляє, що Всесвітня конференція для розробників відбудеться з 10 по 14 червня. Вона буде доступною безплатно онлайн та офлайн для всіх розробників, та проходитиме в Apple Park в Купертіно, штат Каліфорнія.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024