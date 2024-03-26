Apple офіційно підтвердила дату проведення щорічної конференції розробників — Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024. Саме на цьому заході компанія традиційно анонсує оновлення програмного забезпечення. Цього року найбільше очікувань саме від iOS 18.

Компанія повідомляє, що Всесвітня конференція для розробників відбудеться з 10 по 14 червня. Вона буде доступною безплатно онлайн та офлайн для всіх розробників, та проходитиме в Apple Park в Купертіно, штат Каліфорнія.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

На заході Apple анонсує чергову серію великих оновлень свого програмного забезпечення. Очікується, що цього року в центрі уваги буде iOS 18, яку Apple вважає найбільшим оновленням для iPhone за всю історію. Оновлення міститиме нові функції штучного інтелекту, а також більше можливостей кастомізації головного екрану.

Цього року конференція включатиме відеосесії та можливість поспілкуватися з дизайнерами та інженерами Apple, а також нетворк зі світовою спільнотою розробників. Подати заявку на участь можна тут.

28 березня цього року заявники отримають повідомлення про свій статус, а переможці зможуть подати заявку на участь у стажуванні в Apple Park. П’ятдесят переможців, які отримають визнання за найкращі заявки, будуть запрошені до Купертіно на триденну поїздку.