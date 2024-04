Не так давно Samsung представила набір функцій на основі штучного інтелекту Galaxy AI в One UI 6.1, а тепер компанія планує додати ще й функцію ШІ-відео. Про це пише Android Authority.

Інсайдер ICE UNIVERSE розповів, що Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6, які презентують у липні цього року, вийдуть з оновленою операційною системою One UI 6.1.1.

The Galaxy Z Fold 6/Flip6 was released in early July, and the software department’s manpower is developing One UI 6.1.1.

