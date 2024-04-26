Не так давно Samsung представила набір функцій на основі штучного інтелекту Galaxy AI в One UI 6.1, а тепер компанія планує додати ще й функцію ШІ-відео. Про це пише Android Authority.

Інсайдер ICE UNIVERSE розповів, що Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6, які презентують у липні цього року, вийдуть з оновленою операційною системою One UI 6.1.1.

Однією з ключових інновацій в 6.1.1 буде функція відео на основі штучного інтелекту. Поки невідомо, як саме буде реалізована ця функціональність. Один можливий варіант – це щось подібне до Sora від OpenAI.

Хоча більш ймовірним варіантом реалізації може бути функція для редагування відео за допомогою штучного інтелекту. Але що саме це може бути, потенційно побачимо вже 10 липня на презентації.