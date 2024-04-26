Не так давно Samsung представила набір функцій на основі штучного інтелекту Galaxy AI в One UI 6.1, а тепер компанія планує додати ще й функцію ШІ-відео. Про це пише Android Authority.

Інсайдер ICE UNIVERSE розповів, що Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6, які презентують у липні цього року, вийдуть з оновленою операційною системою One UI 6.1.1.

The Galaxy Z Fold 6/Flip6 was released in early July, and the software department’s manpower is developing One UI 6.1.1. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 25, 2024

Однією з ключових інновацій в 6.1.1 буде функція відео на основі штучного інтелекту. Поки невідомо, як саме буде реалізована ця функціональність. Один можливий варіант – це щось подібне до Sora від OpenAI.

The key functional innovation of One UI 6.1.1 will be video AI. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 25, 2024

Хоча більш ймовірним варіантом реалізації може бути функція для редагування відео за допомогою штучного інтелекту. Але що саме це може бути, потенційно побачимо вже 10 липня на презентації.