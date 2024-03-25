Журналіст Windows Central Джез Корден на подкасті Xbox Two повідомив, що Microsoft працює над створенням нової портативної консолі, пише Insider Gaming.

Корден також уточнив, що має на увазі не хмарний портатив, як Playstation Portal, а саме самостійну портативну консоль як Nintendo Switch чи SteamDeck. Інсайдер також додав, що сам факт розробки не означає, що така консоль обов’язково з’явиться на ринку.

Інформація про розробку нової консолі частково підтверджується словами новообраної президентки Xbox Сари Бонд.

«У нас ще багато чого попереду. У нас з’являється кілька цікавих апаратних новинок, якими ми збираємося поділитися незабаром. Ми також інвестуємо в дорожню карту наступного покоління. На чому ми дійсно зосереджені, так це на забезпеченні найбільшого технічного стрибка, який ви коли-небудь бачили в апаратному поколінні, що робить його кращим для гравців і кращим для творців», – зазначила Сара Бонд на офіційному подкасті Xbox.

Філ Спенсер, генеральний директор Microsoft Gaming, також натякав раніше, що наступні проєкти Xbox будуть «унікальними і потужними».