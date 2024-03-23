Фінська студія Rockodile Games 21 березня 2024 р. додала до своєї гри Death from Above підтримку SteamDeck та російську локалізацію, повідомляє GameDev DOU.

Death From Above це гра про оператора дронів. В грі потрібно переміщуватись та правильно обирати позицію для самого оператора, та керувати дроном для знищення росіян та техніки.

Оновлення супроводжувалось наступним повідомленням:

«Нашим російським гравцям — ми вдячні вам за хоробрість. Ми розуміємо, як важко й небезпечно займати моральну позицію в путінській росії. Те, що ви купили цю гру, є приводом пишатися для нас і, сподіваємося, для вас. Знати, що в росії є люди, які протистоять цій агресії, котрі хочуть бачити Україну вільною, — велика розрада.

Але вторгнення триває. Сотні тисяч людей загинули — як ваші співгромадяни, так і мешканці України, — і все ж нічого не переможено, лише втрачено. Все більше ваших молодих людей під страхом смерті змушують надягати військову форму. Все більше ваших податків витрачається на зброю та броню для війни, яку ви ніколи не хотіли. Все більше росіян платять за путінську пиху своїми життями й засобами для існування.

Ми знаємо, що ви протистоїте цьому і ми вдячні вам.

Тримайтся. Лишайтеся сильними. Розбивайте тишу. Слава Україні.»