У США губернатор штату Теннессі Білл Лі підписав закон, спрямований на захист митців, зокрема музикантів від несанкціонованого використання їхніх творів штучним інтелектом. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про «Закон про забезпечення безпеки голосу та зображень на основі подібності» (Ensuring Likeness Voice and Image Security Act, ELVIS».

У заяві офісу губернатора штату пояснили, що документ оновлює закон про захист особистих прав, включаючи в нього захист голосу авторів пісень, виконавців і професіоналів музичної індустрії від неправомірного використання штучним інтелектом.

За даними офісу губернатора, музична індустрія Теннессі підтримує понад 61 617 робочих місць по всьому штату.

Як відомо, революційні досягнення в галузі генеративного штучного інтелекту викликали занепокоєння, зокрема й у музичній індустрії. Чимало експертів стверджують, що ШІ загострює правові та етичні проблеми.

Один із таких прикладів – це пісня Heart on My Sleeve від штучного інтелекту. Вона з’явилася торік і посилила тривогу в світі музики.