Epic Games на презентації State of Unreal у межах Game Developers Conference 2024 представила прев’ю Unreal Engine 5.4.

У версії 5.4 покращили загальну продуктивність та продуктивність робочих процесів візуалізації. Також продовжують розвивати технологію Nanite, яка завдяки новій експериментальній функції Tessellation дозволяє додавати дрібні деталі, такі як тріщини та нерівності, під час візуалізації.

Компанія також каже, що завдяки додаванню програмного затінення зі змінною швидкістю (VRS) через обчислювальні матеріали Nanite приносить значний приріст продуктивності.

Анімація у Unreal Engine 5.4 також робить крок вперед із Motion Matching – простим і ефективним способом анімації персонажів у грі, який використовується у Fortnite.

Пізніше цього року Epic Games також випустить безплатний зразок навчального проєкту, який включає понад 500 анімацій, створених із високоякісних даних захоплення руху з набором даних пересування та обходу.

Крім того, завдяки широким бойовим тестам у розробці LEGO Fortnite розробники тепер можуть повністю анімувати свою гру за допомогою Control Rig і Sequencer без перемикання між програмами.

Epic Games також одразу застерігає, що прев’ю Unreal Engine 5.4 не є повністю перевіреними на якість і все ще перебувають у стадії активної розробки, тому їх слід вважати нестабільними до фінального релізу. Розробникам рекомендують робити копії своїх проєктів для тестування цих збірок.

Прев’ю вже доступне для завантаження з Epic Games Store, GitHub, також вже є версія для Linux. У блозі Epic можна знайти повний перелік змін в UE 5.4.