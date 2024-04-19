У китайському академічному журналі Propulsion Technology опублікували дослідження Пекінського науково-дослідного інституту енергетичного машинобудування і Даляньського технологічного університету. В ньому вказано, що підвищення обчислювальної продуктивності навіть за рахунок малопотужного AI-модуля від NVIDIA має вирішальне значення для “оптимізації в реальному часі” різних систем літака, таких як подача палива і діагностика несправностей у двигунах.

У публікації розглядається, як недорога система на кристалі NVIDIA Jetson TX2i для промислового застосування може значно розширити можливості гіперзвукової зброї досягти швидкості понад 7 Махів.

Ця SoC, яка не обмежена американським експортним контролем і є набагато доступнішою, ніж дорогі варіанти, може посилити військовий потенціал Китаю. Процесор NVIDIA Jetson TX2i спочатку був розроблений для промислового застосування, але дослідницька група адаптувала його для роботи в гіперзвукових літаках.

Літаки отримують значну користь від здатності чипа обробляти складні обчислювальні моделі аеродинаміки. Ця обчислювальна потужність скорочує час, необхідний для критично важливих розрахунків, від декількох секунд до 25 мілісекунд.

Використання модуля TX2i значно скорочує витрати на дослідження та розробку гіперзвукових технологій. З піковою продуктивністю 1,26 FP16 TFLOPS при споживанні до 20 Вт TX2i пропонує значну обчислювальну потужність за малу частку вартості більш потужних AI-чипів NVIDIA.

Характеристики Jetson TX2i Module:

– NVIDIA Pascal™ architecture with 256 NVIDIA CUDA cores, 1.3 TFLOPS (FP16);

– Dual-core Denver 2 64-bit CPU and quad-core ARM A57 Complex;

– 8GB 128-bit LPDDR4 (ECC support), 1600MHz – 51.2 GB/s;

– 32GB eMMC 5.1;

– Voltage input: 9V – 19.6V DC;

– Module power: 10W – 20W.

Дослідження також підкреслило використання гетерогенних обчислень на CPU і GPU, представивши нову архітектуру для розв’язання проблем, пов’язаних із послідовним характером симуляції гіперзвукових потоків. Це рішення має вирішальне значення, оскільки дозволяє більш ефективно обробляти складні обчислення, які вимагаються такими вимогливими до продуктивності додатками.

Попри потенціал використання чипів американського виробництва, таких як TX2i, команда визнала, що китайські чипи можуть так само добре задовольнити потреби військових застосувань країни. Це свідчить про можливий перехід до більшої самодостатності у критично важливих військових технологіях.

Той факт, що Китай придивляється до готових рішень NVIDIA для використання у сучасному озброєнні, є чітким показником стратегічної важливості інтеграції передових обчислювальних рішень, здатних кинути виклик традиційним оборонним системам.