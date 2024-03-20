У Google DeepMind представили TacticAI: систему штучного інтелекту для розробки тактик та прорахунку ймовірних подій під час матчу, зокрема щодо кутових ударів, за допомогою предиктивного та генеративного ШІ.

Попри обмежену кількість даних про кутові удари TacticAI досягає найсучасніших результатів, використовуючи геометричний підхід до глибокого навчання, який допомагає створювати більш узагальнені моделі.

«Ми розробили та оцінили TacticAI разом з експертами футбольного клубу «Ліверпуль» в межах багаторічної дослідницької співпраці. У 90% випадків експерти надавали перевагу рекомендаціям TacticAI, а не тактичним установкам, що застосовуються на практиці», – повідомляється в заяві від Google.

TacticAI демонструє потенціал допоміжних методів ШІ для революційних змін у спорті для гравців, тренерів та вболівальників. Такі види спорту, як футбол також є динамічною сферою для розвитку штучного інтелекту.

Розвиток ШІ в спорті може сприяти подальшому прогресу в багатьох сферах — від комп’ютерних ігор і робототехніки до координації дорожнього руху.

Система дозволяє тренерам вибирати альтернативні варіанти розташування гравців для кожної ситуації, а потім оцінювати можливі результати таких альтернатив.

TacticAI може: