Творці відео на YouTube тепер мусять позначати ШІ-контент, якщо він виглядає реалістично. Про відповідні зміни було оголошено ще торік, тож зараз вони набувають чинності, повідомляє CNN.

Тепер автори під час завантаження відео мусять заповнити список, який містить інформацію про походження ролика. Приміром, у ньому є запитання про те, чи зображена у відео реальна людина, яка говорить або робить щось, чого не було.

Також автор муситиме вказати, чи не змінював він кадри реального місця чи події, та чи не показує він реалістичну сцену, яка насправді не відбувалася.

Розкриття цієї інформації має свою мету. Воно має допомогти уникнути плутанини серед глядачів щодо того, чи справжній контент вони дивляться. Все це відбувається на тлі розповсюдженні нових ШІ-інструментів, які дають змогу швидко та легко створювати текст, зображення, відео та аудіо, які подекуди важко відрізнити від оригінальних.

На YouTube реалістичний ШІ-контент буде позначений спеціальними мітками. Якщо автори таких відео не розкриватимуть інформацію про штучне походження своїх роликів, до них застосовуватимуть санкції. Потенційно йдеться про видалення контенту або призупинення монетизації.