За новими повідомленнями інсайдерів, Apple вклала мільярди доларів у розробку нової технології покриття для дисплеїв iPhone. Про це пише MacRumors з посиланням на китайського інсайдера Instant Digital.

Instant Digital напередодні вже кілька разів повідомляв інформацію про пристрої та анонси Apple, які згодом підтверджувались. Цього разу він зазначає, що компанія розробила обладнання, яке додає надтверде антиблікове покриття для майбутніх iPhone.

Крім того, інсайдер також повідомляє, що це покриття буде «більш стійким до подряпин, ніж ви можете собі подумати».

Він також зазначив, що все обладнання вже було передане на ланцюжки постачання у Китаї, але Apple не вистачить часу, щоб додати нове покриття на iPhone 16, тож побачити його можна буде не раніше iPhone 17, який вийде у 2025 році.

Напередодні компанія Corning представила захисне скло Gorilla Glass Armor, яке вже використали у Samsung Galaxy S24 Ultra. За словами компанії, це скло зменшує відблиск на 75% порівняно зі звичайною скляною поверхнею та забезпечує у 4 рази більшу стійкість до подряпин, ніж конкуренти.

Беручи до уваги, що Apple та Corning є довгостроковими партнерами, буде не дивно, якщо якісь з технологій Armor з’являться у новому покритті для iPhone.