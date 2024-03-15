Презентовано офіційний український трейлер фільму «Останній подих» / Breathe. Стрічка має вийти в прокат вже 4 квітня цього року.

«Світ, що задихається від нестачі кисню. Декілька вцілілих переховуються у бункерах, забезпечених генератором повітря. Такі укриття стають мішенню для всіх. У цьому скаженому, жорстокому та проклятому світі звичайна жінка бореться за своє життя, щоб її донька могла якомога довше дихати цінним повітрям», – йдеться в описі до фільму.