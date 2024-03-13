Google в 2023 році виплатила $10 млн винагород 632 фахівцям із 68 країн світу за те, що вони виявили та повідомили про недоліки безпеки у продуктах і сервісах компанії. Про це сказано в блозі техногіганта.

«Минулого року ми знову стали свідками потужних зусиль спільноти у сфері безпеки, адже дослідники з усього світу допомогли нам виявити та усунути тисячі вразливостей у наших продуктах та сервісах», – повідомили в Google.

За інформацією компанії, вона виплатила понад $3,4 млн спеціалістам, які виявили значні вразливості в Android, а також збільшили максимальну суму винагороди до $15 тис. за виявлення критичних вразливостей.

Також за підсумками минулого року експерти отримали $2,1 млн винагороди за 359 унікальних повідомлень про баги в безпеці браузера Chrome.

З-поміж іншого, Google також виплатила нагороду фахівцям, які змогли виявити проблеми щодо ШІ-продуктів. Приміром, компанія організувала націлений на LLM-продукти захід bugSWAT, де оголосила про відповідні нагороди.

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Крім цього, в Google підрахували, що загальна сума виплат за недоліки безпеки в продуктах компанії з 2010 року досягла $59 млн. За підсумками 2022 року цей показник складав $12 млн.