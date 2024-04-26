Microsoft опублікувала фінансові результати за III квартал 2024 фінансового року. Дохід компанії виріс на 17% до $61,9 мільярда, а чистий прибуток – на 20%, до $21,9 мільярда. Про це повідомляє The Verge.

Дохід від ігрових підрозділів компанії падає, але Office та Microsoft Cloud побачили приріст у 23% у порівнянні з минулим роком, також на 11% збільшився дохід від ліцензії Windows, попри не надто високі попередні прогнози.

“У цьому кварталі дохід Microsoft Cloud склав 35,1 мільярда доларів США, що на 23% більше, ніж минулого року, завдяки високій ефективності наших відділів продажів і партнерів”, – каже фінансовий директор Microsoft Емі Гуд.

Завдяки Activision Blizzard доходи від сервісів та контенту Xbox виросли на 62%, але продажі консолей впали на 31%. Загалом дохід від ігор зріс на 51%, знову ж таки завдяки Activision Blizzard, але попри це напрямок опустився на четверту позицію.

Продажі пристроїв, включно з Surface, також впали на 17%. Дохід від продажу пристроїв падає минулі 12 місяців попри зміну керівника Surface та запуски нових пристроїв.

Очікується, що компанія представить нові Surface на чипах Snapdragon X Elite і X Plus 20 травня на спеціальному заході AI and Surface.

Як зазначає Емі Гуд, Microsoft тепер очікує, що дохід від пристроїв у IV кварталі знову знизиться. Зростання доходів від ліцензування Windows має бути у низьких або середніх однозначних цифрах, оскільки очікується, що обсяги ринку ПК залишаться на рівні до пандемії.

Емі Гуд також каже, що дохід від продажів Xbox зменшиться й у наступному кварталі. Прибутки від ігор будуть у районі 40%, також із великим впливом від Activision Blizzard. Дохід від контенту та сервісів Xbox зросте на 50%.