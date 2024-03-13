Розробник Fortnite, компанія Epic Games, стягуватиме з неігрових розробників річну передплату в розмірі $1 850 за використання свого рушія Unreal Engine, повідомляє The Verge.

Для розробників ігор залишаються звичні роялті. Зміни набудуть чинності з оновленням 5.4 для Unreal Engine наприкінці квітня.

Зміни не стосуються розробників ігор, які продовжуватимуть платити за доступ до інструментів Epic у вигляді 5-відсоткового роялті з продуктів, які заробляють понад $1 мільйон валового доходу протягом свого існування.

Під неігровою розробкою в Unreal Engine зазвичай мається на увазі виготовлення іншого контенту, такого як фільми, серіали або інформаційно-розважальні системи в автомобілях.

Не всі неігрові розробники повинні будуть платити за Unreal Engine за новою ціновою моделлю. Epic звільняє від сплати компанії, які заробляють менш ніж $1 мільйон річного валового доходу, а також студентів.

Компанії, які створюють плагіни для Unreal Engine, можуть продовжувати використовувати його безплатно; в цих випадках Epic продовжуватиме отримувати свою частку через модель розподілу доходу на своєму Unreal Engine Marketplace.

Щорічна плата у розмірі $1 850 включає доступ як до рушія Unreal Engine, так і до інструменту візуалізації в реальному часі Twinmotion від Epic та програмного забезпечення для фотограмметрії RealityCapture.

Epic заявляє, що до кінця 2025 року додаткові інструменти будуть інтегровані безпосередньо в рушій Unreal Engine, але їх також можна буде придбати окремо за $445 на рік за Twinmotion і $1 250 за RealityCapture.

Epic заявляє, що її нова цінова модель застосовуватиметься лише до розробників, які працюють на найновішій версії рушія: Unreal Engine 5.4. Якщо розробник використовує версію 5.3 або більш ранню, зміни в ціноутворенні не будуть застосовані, доки він не оновить її.