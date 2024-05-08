Користувачі Android мають три способи перенесення даних зі старого смартфона на новий – через провід, через Wi-Fi та через відновлення з резервної копії. Тепер Google збирається об’єднати перші два методи, щоб пришвидшити цей процес.

Як повідомляє Android Authority, учасник Assemble Debug знайшов код, який показує новий метод перенесення даних у версії 1.0.624892571 програми Data Restore Tool.

Метод називається MultiTransportD2dTransport і він дозволить переносити чи відновлювати дані на смартфонах, використовуючи одночасно з’єднання через провід та Wi-Fi мережу, що має значно пришвидшити процес.

Крім того, Google працює над ще одним методом відновлення та перенесення даних, який називається Restore Anytime. Новий метод дозволить відновлювати дані на смартфоні, який вже є налаштованим, без потреби видаляти попередні дані.

Проте у цієї функції будуть свої обмеження. Відновлювати дані можна буде лише з того смартфона, який використовувався для попереднього перенесення даних. Для того, щоб скопіювати налаштування з нового смартфона, все ще необхідно буде виконати повне скидання.