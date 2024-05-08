Легендарний помічник Clippy повертається у сторонній утиліті з відкритим вихідним кодом під назвою Winpilot для Windows 11. Вона призначена для видалення небажаного програмного забезпечення, вимкнення набридливих елементів інтерфейсу та очищення Windows 11 від реклами, про це пише Tom’s Hardware.

Clippy допомагав користувачам виконувати завдання у версіях Office, випущених у проміжку 1997-2004 років. Офіційно Microsoft відмовилась від Clippy з дебютом Office 2007.

Winpilot існує з 2023 року і спочатку утиліта мала назву BloatyNosy. Сьогоднішня версія 2024.5.6 додає до свого набору функцій Tiny11builder, яка створює урізаний інсталяційний ISO-образ Windows 11.

Інші функції включають можливості вимкнення персоналізованої реклами, відновлення повного контекстного меню, очищення попередньо завантаженого програмного забезпечення та вимкнення пошуку контенту у Bing.

Щоб допомогти користувачам зорієнтуватися у функціях Winpilot, Clippy і його мовна/інтерактивна “бульбашка” розташовуються поверх інтерфейсу програми.

Під час першого запуску Winpilot та впродовж усієї взаємодії з програмою Clippy надаватиме вам можливість ставити запитання і пропонуватиме дії, наприклад, “Перевірити версію Windows” або “Розвантажити мою систему”.

Розробник не створював функціональність Clippy самостійно, а використав код іншого проєкту з відкритим вихідним кодом під назвою Clippy від FireCube. На відміну від Winpilot, застосунок FireCube дозволяє встановити Clippy безпосередньо на робочий стіл Windows 11, приєднати його до GPT 3.5 (за допомогою ключа API) та використовувати його як справжнього чат-бота зі штучним інтелектом.