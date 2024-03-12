Для Vision Pro знайшли нове застосування – у Великій Британії гарнітуру від Apple вперше використали під час хірургічної операції. Про цей випадок пише Daily Mail.

Пристрій став у пригоді в приватній Лікарні Кромвеля (Cromwell Hospital) у Лондоні. Тут Vision Pro застосували під час операції на хребті пацієнта чоловічої статі.

Гарнітуру носила медсестра, яка працювала разом із хірургом на ім’я Саїд Афтаб, щоб допомогти підготуватися, стежити за процедурою та вибрати інструменти. Vision Pro дозволяла бачити реальний світ, але з накладеними віртуальними екранами, які відображали життєво важливу інформацію.

За словами хірурга, програмне забезпечення здатне перетворити операційну медсестру, з якою він ніколи не працював – що є звичайним явищем – на людину з десятирічним досвідом роботи.

ПЗ також дає змогу записувати кожен етап операції. Це дозволить оцінити, наскільки добре операція пройшла порівняно з аналогічними процедурами, виконаними іншими хірургами.

Медсестра, із якою поспілкувалося видання, позитивно ставиться до застосування цієї технології в медицині. На її думку, вона змінила правила гри. А ще – вона виключає людську помилку та додає впевненості.

До слова, раніше власники Vision Pro скаржилися на те, що гарнітура є некомфортною у користуванні, через що її повертали, однак судячи зі всього, таких людей було доволі небагато.