Деякі власники Vision Pro почали писати в соціальних мережах, що вони повернули гарнітуру через дискомфорт при використанні. Про це пише The Verge.

Колишні власники розповідають, що через використання гарнітури у них з’являються головні болі та хвороба руху. Інші користувачі також скаржаться на вагу пристрою та дизайн ременя.

Крім того, багато людей скаржаться й на те, що гарнітура дуже напружує очі. Хоча ця проблема вже давно існує з гарнітурами віртуальної чи змішаної реальності, у Vision Pro теж не змогли з нею впоратися.

Can’t wait to return the Vision Pro, probably the most mind blowing piece of tech I’ve ever tried.

Can’t deal with these headaches after 10 minutes of use though.

— Rjey (@RjeyTech) February 14, 2024