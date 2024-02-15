Деякі власники Vision Pro почали писати в соціальних мережах, що вони повернули гарнітуру через дискомфорт при використанні. Про це пише The Verge.

Колишні власники розповідають, що через використання гарнітури у них з’являються головні болі та хвороба руху. Інші користувачі також скаржаться на вагу пристрою та дизайн ременя.

Крім того, багато людей скаржаться й на те, що гарнітура дуже напружує очі. Хоча ця проблема вже давно існує з гарнітурами віртуальної чи змішаної реальності, у Vision Pro теж не змогли з нею впоратися.

Однак користувачі звертають увагу не лише на проблеми з комфортом. Деякі власники гарнітури повідомлять і про те, що пристрій не виправдовує свою ціну функціональністю.

Перше покоління нових продуктів часто має проблему з розважальним контентом чи робочим ПЗ, й нова гарнітура змішаної реальності від Apple не стала винятком.

Деякі з власників, які повернули пристрій, також зазначили, що з радістю спробували б друге покоління, коли проблеми першого виправлять, а контенту та функцій стане більше.