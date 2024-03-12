Нещодавно Apple випустила оновлення iOS 17.4, яке надало користувачам в Європейському Союзі чимало корисних змін. Тепер компанія вносить додаткові правки, серед яких можливість завантажувати додатки безпосередньо із сайту розробника.

Протягом кількох місяців компанія запустить функцію Веброзповсюдження, яка дозволить авторизованим розробникам поширювати свої застосунки прямо зі сайту.

Вони отримають доступ до API, які спрощують розповсюдження додатків з інтернету, інтегруються з функціями системи, створюють резервні копії та відновлюють додатки користувачів тощо.

Це дозволить користувачам переходити на сайт розробників та завантажувати їхні додатки напряму з браузера – без необхідності переходити в App Store чи будь-який інший магазин додатків на iOS.

При цьому розробники матимуть певні обмеження та зобов’язання перед Apple. Серед них: необхідність бути у програмі розробників Apple як організація, зареєстрована або розташована в ЄС, пропонувати лише свої додатки, відповідати на запити компанії щодо можливих порушень, надавати всю інформацію про те, які дані збиратимуть та навіщо тощо.

За завантаження з браузера також працюватиме плата за основну технологію, в межах якої розробникам потрібно буде сплачувати €0,50 за кожне перше встановлення, якщо за рік буде понад мільйон завантажень.

Ще однією зміною стане можливість розробників відкривати магазини лише зі своїми застосунками та сервісами. Раніше Apple вимагала у розробників дозволяти третім сторонам публікувати свої додатки в магазинах.

Також компанія вносить зміни у можливість розробників надавати альтернативні можливості оплати. Скеровуючи користувачів завершити транзакцію для цифрових товарів або послуг на зовнішній вебсторінці, розробники можуть вибрати, як пропонувати акції, знижки та інші пропозиції. Шаблони дизайну від компанії, оптимізовані для ключових покупок і рекламних випадків, будуть необов’язковими для використання.