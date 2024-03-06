Apple випустила оновлення iOS 17.4, яке нарешті трохи відкриє екосистему компанії в Європейському Союзі через «Закон про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA). Про це пише The Verge.

Користувачі в ЄС отримають окремий перелік оновлень, до яких входить можливість використовувати сторонній браузер за замовчуванням, завантажувати інші крамниці додатків та можливість для розробників використовувати NFC на iPhone.

Тепер користувачі зможуть завантажувати альтернативні браузери, побудовані не на Apple WebKit, та матимуть можливість встановити їх за замовчуванням замість Safari.

Компанія нарешті дозволить розробникам користуватися NFC на смартфонах не лише для Apple Pay та Apple Wallet, проте поки що жодних альтернативних додатків для безконтактної оплати не було представлено.

Ще однією важливою зміною є дозвіл встановлювати сторонні магазини застосунків. Першою альтернативою стане магазин від Mobivention, який буде доступним вже 7 березня.

Також відомо що Setapp від української компанії MacPaw стане доступним у квітні. Крім того, свій альтернативний магазин для iOS готує Epic Games.

Проте зі сторонніми магазинами застосунків є нюанс – вони не працюватимуть, якщо користувачі виїдуть за межі ЄС. Apple стверджує, що на короткі поїздки обмеження не накладатимуться, проте якщо користувачі надовго покинуть одну з країн ЄС, крамниці перестануть працювати.

Крім того, Apple вирішила все ж не вимикати вебдодатки на iOS після заяв Європейської комісії про можливе розслідування щодо обмеження конкуренції.

Серед змін, які отримають користувачі по всьому світу, а не лише в ЄС, є новий набір з-понад 100 емоджі, функція автоматичної транскрипції в додатку Podcasts, новий криптографічний протокол для iMessage, який підсилить захист наскрізного шифрування від атак квантових обчислень та інше.

iOS 17.4 буде доступне для смартфонів Apple, починаючи з iPhone XR та iPhone SE 2 покоління. Наразі компанія лише починає розповсюджувати оновлення, тож для деяких користувачів воно може з’явитися трохи пізніше.