NASA представило свою першу науково-популярну фентезійну пригодницьку рольову гру. The Lost Universe – це модуль, який легко адаптується під більшість популярних систем та редакцій.

«Темна таємниця нависла над містом Алдастрон на планеті-ізгої Ексларіс. Дослідники, які займалися вивченням космосу, пропали, а космічний телескоп Hubble зник із земної часової шкали. Лише амбітна команда шукачів пригод зможе віднайти те, що втрачено», – йдеться в описі пригоди від NASA.

Пригода розрахована на партію з 4-7 персонажів 7-10 рівня і легко адаптується під вашу улюблену систему настільних рольових ігор (TTRPG).

Гра пропонує перемогти класичного злодія у фіналі, для чого знадобиться вивчення наукових фактів. Долайте труднощі та вирушайте у захопливий квест, щоб здобути більше знань про наш всесвіт.

Гра безплатна та доступна для завантаження в електронному вигляді.