Bethesda з нагоди успішного виходу серіалу випустила оновлення для гри Fallout 4 на ПК та консолі Xbox Series X|S і PlayStation 5. Воно збільшило частоту кадрів на консолях та додало нові квести, але на цьому гарні новини закінчилися, пише Insider Gaming.

Гравці по всьому світу стикаються з різними проблемами з оновленням Fallout 4. Повідомляється про припинення роботи модів на оновленій версії гри та навіть пошкодження збережень із сотнями годин прогресу у грі.

Також оновлення недоступне для власників гри на PlayStation, які отримали її через підписку PS +. За нього доведеться заплатити, для всіх інших оновлення – повністю безплатне. Bethesda Game Studios зараз працює над тим, щоб розв’язати цю проблему.

Користувачі Steam Deck повідомляють, що оновлення знищило їхні налаштування. Крім того, творці Fallout London нещодавно розповіли, що раптове оновлення призвело до безладу в їхньому проєкті, змусивши їх відкласти його за кілька днів до запланованого релізу.