GSC Game World представили новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Трейлер має назву «Це не рай». Ролик містить кат-сцени та огляд локацій, що дають невелике уявлення про сюжет та атмосферу гри.

В трейлері присутнє українське озвучення, яке буде доступне для вибору разом з англійським.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийде на ПК та Xbox Series X/S 5 вересня 2024 року. З першого дня гра буде доступна в Game Pass, а передзамовлення відкриті на офіційному сайті, а також у Steam та GOG.