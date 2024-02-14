Генеральний директор Meta Марк Цукерберг спробував Vision Pro та дійшов висновку, що Quest має не просто кращу ціну, а що вона загалом – краща за гарнітуру Apple.

«Я нарешті спробував Vision Pro від Apple. До цього я думав, що Quest матиме кращу ціну для людей, тому що гарнітура дуже хороша і коштує в 7 разів менше. Але після того, як я спробував [Vision Pro] я не думаю, що Quest буде кращою за свою ціну, я думаю, що Quest це просто кращий продукт», – заявив Марк Цукерберг.

У записаному на Quest 3 відео, яке він опублікував на своїй сторінці в Instagram, гендиректор Meta розповідає про переваги, починаючи з ціни – $500 проти $3500. Він також зазначив, що Quest є легшою на 120 г та дає можливість краще рухатися завдяки відсутності дротової батареї та ширшому полю огляду.

Цукерберг також вважає, що введення завдяки фізичним ручним контролерам та відстеженням рук виконане краще. Проте він також визнає, що йому подобається відстеження очей в гарнітурі Apple.

Він згадав і ширшу бібліотеку контенту та розповів про те, що відкрита система у випадку гарнітури змішаної реальності є кращим варіантом, аніж закритість Apple. Загалом Марк Цукерберг вважає, що зараз Quest є кращим варіантом для більшості людей, аніж Vision Pro.