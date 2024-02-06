Платформа Roblox додає переклад чату в реальному часі, який працює завдяки штучному інтелекту. Про це пише Engadget.

Така опція дасть змогу об’єднати геймерів по всьому світу. Технічний директор Roblox Даніел Стурман пояснив, що для втілення задуму розробникам довелося створити власну «уніфіковану, засновану на трансформації модель перекладу LLM (велику мовну модель)».

Завдяки цьому з’явилася можливість безперешкодно працювати з усіма 16 мовами, які підтримуються в Roblox, а також розпізнавати специфічні для Roblox сленги та абревіатури.

Тепер розмова у вікні чату відображатиметься мовою користувача – з невеликою затримкою близько 100 мілісекунд, тобто майже в реальному часі. При цьому повідомлення мовою оригіналу також можна буде переглянути за потреби.

Згодом команда розробників впровадить інструмент зворотного зв’язку, який допоможе поліпшити якість перекладу, а також постійно оновлюватиме його з урахуванням нових крилатих фраз на платформі.

Перекладацькі зусилля Roblox не обмежуються лише цим. Вже зараз триває робота над автоматичним перекладом тексту на зображеннях, текстурах, 3D-моделях тощо.