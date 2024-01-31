AMD повідомила, що підвищує прогнози з виробництва чипів ШІ на $1,5 мільярда, проте інвестори вважають, що цього недостатньо. Про це пишуть Reuterts.

Попри те, що компанія майже подвоїла свої прогнози щодо виробництва процесорів до $3,5 мільярда, цього виявилось недостатньо, щоб задовольнити прогнози Wall Street, які були розчаровані станом бізнесу виготовлення чипів та ігровим бізнесом.

Головний виконавчий директор AMD Ліза Су розповіла, що компанія може продати ШІ чипів на більше ніж $3,5 мільярда, проте аналітики напередодні прогнозували продажі в районі від $4 до $8 мільярдів. Акції компанії були прив’язані саме до прогнозів аналітиків.

«Компанія AMD показала невтішний квартал, причому найбільше виділяється помітне зниження операційного прибутку та операційної маржі. Компанія мала невелике право на помилку на тлі високих очікувань, і інвестори були розчаровані прогнозами на поточний квартал», — сказав аналітик Investing.com Джессі Кон.

В той час, як компанія очікує прибутків в $5,4 мільярда, аналітики оцінювали потенційний дохід в $5,73 мільярда.

Ігровий бізнес компанії знизився на 17%, до $1,5 мільярда після пікового прибутку від чипів, створених для консолей XBOX та PlayStation. Су очікує, що ігровий напрямок буде повільно зростати у другій половині року, коли на ринку з’являтиметься більше ПК з ШІ.