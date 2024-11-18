Тест-драйв Skoda Kamiq 1.0 TSI: двигун прогресу чи двигун продажів?

Планове оновлення кросовера Skoda Kamiq стало чудовим приводом для зустрічі та чергового матеріалу. Особливо, з урахуванням двигуна 1.0 TSI потужністю 115 к.с. під капотом тестового автомобіля: він виглядає чи не оптимальним для моделі такого формату; згодні? Ось і розберімо все – у форматі детального огляду.

Дизайн: компактний, але кросовер

Зовнішність та назва автомобіля однозначно вказують, що перед нами кросовер, нехай навіть і найменший в європейській лінійці Skoda. Про назву – це я про обов’язкове використання літер K та Q в позначенні всіх кросоверів, починаючи з часів Kodiaq; далі були автомобілі Karoq Kamiq та інші, але ж не забуваємо про першопрохідця Skoda Yeti. А ось про зовнішність – це я про класичний обємний силует з чітко окресленим капотом, доволі розтягнутим дахом, додатковими віконцями в зоні багажника. Також зверніть увагу на чималий кліренс на рівні 188-156 мм залежно від завантаження та захисні елементи на бамперах.

Нещодавно проведені оновлення мали додатково візуально підкреслити міцність автомобіля. Решітка радіатора зросла у розмірах та встановлена більш вертикально, передній бампер отримав нову нижню накладку, аналогічні зміни відбулись й позаду – все це має символізувати ще більшу SUV-складову в характері кросовера Skoda Kamiq. Проте ці зміни ледь помітні й стануть зрозумілі лише фанатам марки. Найпростіший варіант впізнати оновлений кросовер Skoda Kamiq – зазирнути в його збільшені фари (завжди LED і опційно можуть бути навіть матричними) та нові ліхтарі, що віднині виконані наче з кількох світлових сегментів.

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Дуже просто: Skoda Kamiq – це найкомпактніший кросовер B–SUV в європейській лінійці Skoda. Що підтверджують розміри: довжина – 4,24 метра; ширина – 1,79 метра; висота – 1,56; колісна база – 2,65 метра; кліренс автомобіля заявлено на рівні 188-156 мм (залежно від навантаження). Цікаво, що за розміром колісної бази та кліренсу, менший кросовер Skoda Kamiq навіть дещо виграє у більшого кросовера Skoda Karoq.

Згадка про колісну базу не просто так, а щоб пояснити гарний запас місця для ніг задніх пасажирів. Хоча загальні невеликі габарити Skoda Kamiq все ж відчуваються. Наприклад, через помірну висоту кузова (зазвичай кросовери вищі), посадка водія та пасажирів в салоні виходить доволі «легковою» з витягнутими по горизонталі ногами. Всередині Skoda Kamiq немає вертикального положення тіла та відчуття великого запасу простору над головою, як це зазвичай буває у високих кросоверів – з погляду формату посадки людей в салоні, автомобіль Skoda Kamiq пропонує щось середнє між кросовером та легковим універсалом. Проте як не крути, а в класі B-SUV, то цей автомобіль один з найпросторіших зараз на ринку.

А ще – один з найбільш практичних та зручних. Фірмовий підхід Simply Clever проявляється ще під час посадки, коли висувні накладки захищають дверцята від ударів та пошкоджень. Далі все продовжується в салоні, де передбачено глибоку нішу та підсклянники попереду, додаткові кишені на спинках сидінь та бокс-органайзер позаду. А на завершення варто відзначити місткий 400-літровий багажник з такою кількістю поличок та гачків, що вистачило б на два автомобілі. Звісно, щось включено до стандартної комплектації, щось є аксесуаром; проте факт – кросовер Skoda Kamiq все це може запропонувати. Як і на диво приємні матеріали оздоблення салону, де м’який пластик передньої панелі поєднується зі світлим ворсовим покриттям. Ось тут практичність (як витирати?) поступилась місцем емоціям, яке ж приємне на дотик покриття!

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В салоні Skoda Kamiq панує відчуття якості та простору: попереду відзначаєш приємні матеріали оздоблення панелі, а також наче звичайні сидіння, але з гарним комбінованим оздобленням; позаду ставиш «плюс» за простір для ніг. Окрема відзнака – за практичність: багато кишень та ніш, дефлектори вентиляції для задніх пасажирів, місткий багажник з численними фіксаторами, гачками, поличками. Оновлений автомобіль пізнається за цифровою 8-дюймовою панеллю приладів та новою мультимедійною системою з сенсорним 8,25-дюймовим дисплеєм. До речі, про оновлення…

Техніка: очікуванні оновлення електроніки та неочікувані зміни техніки під капотом

Кросовер Skoda Kamiq побудований на черговій варіації платформи MQB (варіант платформи MQB-A0), причому обійшлось без будь-яких технологічних сюрпризів: незалежна передня підвіска типу МакФерсон, задня напівнезалежна підвіска на основі поперечної балки, повного приводу немає в жодній з версій – лише передній. За весь час існування моделі, під капотом встановлюються невеличкі 3- або 4-циліндрові потужністю до 150 к.с., які пропонуються у комбінації з традиційною «механікою» або «автоматом» у вигляді 7-ступеневої роботизованої коробки DSG з парою «сухих» зчеплень. Отже: це типовий представник B-SUV.

Нещодавнє оновлення кросовера Skoda Kamiq відбулось одночасно з оновленням Skoda Scala – адже це два споріднених автомобілі – та подарувало їм схожі візуальні зміни: фари, решітки радіаторів, бампери та їх накладки, колісні диски тощо. Найцікавішими змінами можна назвати зміни електроніки: появу повністю цифрової панелі приладів (звичні прилади зі стрілками тепер не пропонуються взагалі), появу нової мультимедійної системи, нові системи допомоги водію.

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Фірмова інфографіка дає можливість швидко зрозуміти всі зміни, які відбулись з оновленим автомобілем Skoda Kamiq – зовнішність, салон, оснащення. Проте ця інфографіка не розкриває дуже важливі зміни в гамі двигунів, що доступні на українському ринку.

Адже під час запуску моделі в Україні, кросовер Skoda Kamiq пропонувався з атмосферним бензиновим мотором 1.6 MPI у парі з «механікою» або класичним гідромеханічним «автоматом», а також з двигуном 1.5 TSI у парі з 7-ступеневим «автоматом-роботом» DSG. Проте в Європі ще від моменту запуску моделі базовим двигуном був 1.0 TSI потужністю 95 або 115 к.с. у парі «механікою» або «автоматом-роботом» DSG. І так співпало, що приблизно в час оновлення моделі Skoda Kamiq було зупинено виробництво моторів 1.6 MPI (тобто – це рішення загалом виробника, а не українського імпортера).

Тому відтепер для Skoda Kamiq в Україні замість нього пропонується двигун 1.0 TSI – як це було в Європі ще від початку запуску моделі. Саме такий встановлено під капотом тестового автомобіля: бензиновий 3-циліндровий двигун 1.0 TSI потужністю 115 к.с. (5000-5500 об/хв) та з крутним моментом 200 Нм (2000-3500 об/хв), що працює у парі з 7-ступеневою роботизованою коробкою DSG. Це все обіцяє нам прискорення 0-100 км/год за 10,1 секунди, максимальну швидкість 192 км/год, споживання палива у міському циклі 6,1-6,5 літра на 100 км, споживання палива у заміському циклі 4,7-4,9 літра на 100 км. Так ось…

За кермом: історія про те, коли шасі просить більше потужності

Ця пара 1.0 TSI + 7DSG зустрічалась мені під капотом різних невеличких автомобілів VAG-групи. Наприклад, для хетчбеків Volkswagen Polo та SEAT Ibiza – це оптимум, близький до ідеалу: легкий двигун та «ніс» автомобіля, достатньо потужності та динаміки, гарна економічність. Для невеличкого кросовера SEAT Arona така комбінація виглядає вже просто достатньою. Проте зауважте, що Volkswagen Polo та SEAT Ibiza мають довжину 4,05-4,06 метра та важать 1,1-1,2 тонни; кросовер SEAT Arona вже розтягнувся до 4,14 метра та вже дещо перетинає 1,2-тонну позначку. Але це нарощування розмірів та ваги не може тривати вічно – і символічним «стоп-словом» тут виступає як раз кросовер Skoda Kamiq.

Парочка 1.0 TSI + 7DSG знову намагається знайти баланс між достатньою динамікою та гарною економічністю, що зазвичай передбачає доволі ранні перемикання на передачу вище: двигун постійно тримається в діапазоні 1,7-2-2,5 тисячі обертів. Проте в цьому випадку є відчуття ледь достатньої тяги – для 1,24-тонного кросовера хочеться більшого. Тому доводиться доволі часто вмикати S-режим коробки, який означав зниження на одну, а бувало одразу й на дві передачі відносного звичайного D-режиму. В цьому випадку оберти колінчастого валу двигуна вже знаходяться в діапазоні 2-3-3,5 тисяч – тобто, в зоні максимального крутного моменту. Під час замірів динаміки та максимально динамічних прискорень оберти часто сягали значення навіть 5-6 тисяч – тобто, зони максимальної потужності.

Так все відчувається (і прослуховується вухами) набагато краще, нарешті тяги та потужності більш-менше достатньо для відчуття нормальної динаміки. Проте не полишає враження, що S-режим має бути основним. І ще: зважайте, що все це написано для умов руху, коли в салоні знаходився я сам або з сином-підлітком. А що буде, якщо посадити в салон родину з 3-4 людей та додати сумки в багажник? Адже саме для цього автомобіль Skoda Kamiq нарощував свої габарити відносно споріднених, але менших та легших хетчбеків.

Шасі легко справляється з такою потужністю та рівнем динаміки. Чіткість та легкість у віражах, помірні крени кузова, немає силового підрулювання в поворотах – адже й немає надмірних зусиль на колесах та приводних валах. І взагалі: складається враження, що шасі кросовера Skoda Kamiq готово о більшого. Колись у мене був досвід керування автомобілем Skoda Kamiq з потужнішим 150-сильним двигуном 1.5 TSI – й він однаково чудово почувався на дорозі завдяки «щільній» та зібраній підвісці, а також керму з середньою гостротою (2,7 оберти від упору до упору) та доволі оперативним відгукам на його поворот. Шкода, але цей двигун також зник з актуальної української гами Skoda Kamiq, наразі в прайсах його немає. Зате є відчуття, що підвіска автомобіля Skoda Kamiq більш пружна, а його кермо дещо важче, ніж у старшого кросовера Skoda Karoq – який відчувався доволі м’яким, комфортним, розслабленим. До відвертих пробоїв чи поштовхів у випадку Skoda Kamiq не доходить, але заважайте на таке цікаве спостереження щодо підвіски.

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Двигун та коробка стараються, але у рівняння зі змінними «потужність, динаміка, економічність» тепер додається ще й параметр «вага»: знайти баланс непросто. Починаєш їхати динамічно, наскільки це дозволяє двигун (до речі, прискорення 0-100 км/год майже на рівні обіцяного) – й отримуєш споживання палива 8,5-9 літрів по місту. Починаєш їхати економічно – й маєш кволі прискорення, але навіть в цьому випадку мої найкращі показники споживання палива по місту становили близько 7 літрів. Істина десь посередині: готуйтесь до 7,5-8 літрів по місту і періодичного використання S-режиму коробки. Чи треба казати, що типово для автомата-робота DSG, перемикання передач не відчувається? Якщо треба, то скажу: всі перемикання передач помічаєш лише по змінах показників на цифровому тахометрі та на слух, але точно не від поштовхів під час зміни передач. До речі, перемикання D/S-режимів вже достатньо; цілком можна обійтись без системи виробів режимів руху Driving Mode Selection, хоча вона й впливає на більшу кількість змінних налаштувань. На трасі під час руху на швидкості 100 км/год споживання палива становить 5-5,2 літра на 100 км шляху.

Вартість: скільки коштує Skoda Kamiq та які суперники

Кросовер Skoda Kamiq пропонується в Україні з бензиновим двигуном 1.0 TSI потужністю 95 к.с. у парі з 5-ступеневою «механікою», або з бензиновим двигуном 1.0 TSI потужністю 115 к.с. у парі з 7-ступеневим «автоматом-роботом» DSG (як тестовий автомобіль); плюс дві комплектації на вибір та можливість замовлення додаткових пакетів-опцій. Також зазначу, що зараз діють акційні ціни на версію 1.0 TSI 115 DSG; далі по тексту я пропишу всі варіанти ціни.

Старт дає автомобіль Skoda Kamiq Essence: фронтальні та бокові подушки безпеки, система стабілізації, LED-фари, сталеві колісні диски з ковпаками, цифровий 8-дюймовий дисплей панелі приладів, кондиціонер з ручним керуванням, круїз-контроль та обмежувач швидкості, інформаційно-розважальна система з сенсорним 8,25-дюймовим дисплеєм, бездротове підключення Smart Link+ та вісім динаміків, електропривод склопідіймачів тощо. Ціна Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 МКПП Essence – від 944 тис. грн або $22,7 тис.; ціна Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 DSG Essence – від 1 млн грн або $24 тис.; акційна ціна Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 DSG Essence – від 898 тис. грн або $21,6 тис.

Автомобіль Skoda Kamiq Selection додає: оздоблення інтер’єру Loft з тканиною Kota uni, легкосплавні 16-дюймові колісні диски, кондиціонер Climatronic, задні датчики паркування, підігрів керма та передніх сидінь та ін.. Ціна Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 МКПП Selection – від 1,02 млн грн або $24,5 тис.; ціна Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 DSG Selection – від 1,08 млн грн або $26 тис.; акційна ціна Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 DSG Selection – від 962 тис. грн або $23,2 тис.

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Кросовер Skoda Kamiq вже від початку пропонує непоганий перелік оснащення: цифрова панель приладів з кількома варіантами дизайну, сучасна мультимедійна система з можливістю налаштування бажаних кнопок швидкого доступу до потрібних функцій (це зручно!), кондиціонер або навіть клімат-контроль та передні сидіння з підігрівом. Проте знайдеться і місце для опцій: електропривод налаштувань сидіння водія, система контролю дистанції перед автомобілем, моніторинг уваги та сонливості водія, безключовий доступ, камера заднього огляду, система вибору режимів руху, колір металлік, легкосплавні 17-дюймові колісні диски замість 16-дюймових – і ось початковий цінник автомобіля легко додав $3,5 тис. Щоб отримати плюс-мінус такий автомобіль, який став героєм матеріалу, потрібно викласти близько $27 тис., і це ще навіть з урахуванням початкової акційної ціни.

Що за ці гроші запропонують суперники? Наведу лише кілька прикладів, але вони вже дадуть розуміння конкуренції в цьому класі. По-перше, відзначу Peugeot 2008: приємний та цікавий салон, гарне оснащення, в гамі присутній дизель і просто зараз на ринок виходить гібрид – обидва обіцяють не лише кращу економічність, але й вищу потужність. По-друге, згадаю Toyota Yaris Cross: нехай є зауваження щодо простору та ціни, але ж який чудо-гібрид під капотом! Третім суперником назву Nissan Juke, що має невеличкий двигун та не може запропонувати просторий салон, але може запропонувати оригінальний дизайн і чудовий перелік оснащення. Четвертий приклад – новий Jeep Avenger, який теж розмінює практичність на привабливий дизайн, а також додає бензиново-електричний гібрид. Нарешті, п’ятим суперником відзначу Suzuki S-Cross: доволі просторий салон, гарний кліренс та турбомотор, ну й козир у вигляді можливості отримати повний привод. А ще варто згадати Ford Puma, Opel Mokka, Citroen C4, SEAT Arona, Hyundai Venue – ось сумарно вже вийшло десять автомобілів! Реально конкурентів набагато більше, що ускладнює боротьбу за гаманець покупця. Чи виграє цю боротьбу кросовер Skoda Kamiq? І завдяки яким своїм перевагам? Отже, підсумки…