Коли йдеться про преміальні TWS-навушники одразу на думку спадають такі бренди, як Sony, Bose, Sennheiser чи навіть Apple — мейнстрим. Але, звісно, ця категорія значно ширша. До нашої редакції потрапили навушники японського виробника final. Модель з не найзручнішою назвою ZE8000 MK2 обіцяє незвичний дизайн, систему активного шумопоглинання та неперевершене звучання. І в цьому огляді ми й поглянемо, чи варта ця модель уваги, особливо з урахуванням ще й доволі високої ціни.

Технічні характеристики final ZE8000 MK2

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення True Wireless Сумісність Android, iOS, Windows, Mac Версія Bluetooth 5.2 Радіус дії 10+ метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive Керування Cенсорне Регулятор гучності + Мікрофони По 2 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників 7 грамів Вага кейсу 50 грамів Захист від вологи IPх4 Автономність До 5 годин на одному заряді, до 15 годин з кейсом Зарядка USB Type-C Рекомендована ціна в Україні 14 999 гривень

Редакція висловлює подяку інтернет-магазину Soundmag.ua за надання навушників final ZE8000 MK2 для огляду

Комплектація

Звичний набір супутніх речей з такими навушниками — це кейс для зберігання та заряджання, невеличкий кабель для заряджання самого кейса та декілька опцій амбушур. Все це є й тут. Але заразом виробник потурбувався про змінні пилові фільтри та невеличку трубку для їх фіксації. Навряд це здивує аудіофілів, проте для покупців, скажімо, AirPods Pro, це точно буде чимось неочікуваним.

Чого тут немає, це невеличкого пінцета для заміни фільтрів. Однак знайти такий точно не буде проблемою. Заразом виробник подбав про коротку інструкцію з інсталяції, яка й без цього доволі очевидна.

Все ж, знайти таку річ у комплекті дійсно приємно. Одним з популярних приводів для звернення у сервісні центри з TWS-навушниками є саме забруднення цих фільтрів. А маючи набір змінних варіантів, ще й у такій кількості, точно можна буде обійтися без спеціалістів протягом усього життєвого циклу навушників.

Дизайн та зручність використання

Як зрозуміло з назви — ZE8000 MK2 — це не перше видання таких навушників, і попередня версія була дуже схожою. Упізнати новинку можна по двом невеликим смугам як на навушниках, так і на кейсі. Але загальна ідея не змінилася. Тоді як більшість конкурентів намагається зробити якнайменшу версію, дизайнери final пішли іншим шляхом.

Так, навушник наче розміщено на додатковій зовнішній панелі. Це допомогло залишити простір для усіх необхідних компонентів, додає місця для сенсорних елементів керування, мікрофонів тощо. При цьому самі навушники з невеличкими фіксаторами на амбушурах дійсно зручно розташовуються у вухах, провести з ними декілька годин поспіль без подальшого болю — абсолютно не проблема, як мінімум у моєму випадку. Втім, нагадаю, що навушники завжди ліпше приміряти перед придбанням.

Проте й недолік у такої форми є. Фани худі з великими капюшонами будуть чіплятися за них навушниками повертаючи голову у сторону. Теж саме буде і з куртками, а взимку не з кожною шапкою вдасться комфортно послухати музику по дорозі на роботу. Так, це дійсно не буде актуально для усіх потенційних користувачів, але певна частина точно стикнеться з такими моментами. Навушники іншої форми у подібних випадках будуть зручнішими.

І говорячи про зовнішність цієї моделі, важко не згадати її покриття. Пластик наче вкрито дрібними краплинами, що створює відповідну текстуру. Рішення має цікавий вигляд та приємно відчувається на дотик. Такий акцент не лише додає дизайну оригінальності, але й приховає дрібні подряпини на кейсі, якщо такі з часом з’являться. А заразом пластик робить корпуси легкими — вага одного навушника становить сім грамів.

Кейс також легкий — 50 грамів. Через це складається враження, що пристрій дешевший, ніж є насправді. Але для навушників це точно не головне. Розмір кейса приблизно становить 78×60×30 мм. В кишені заважатиме, але у рюкзаку багато місця не займатиме. Також у кейсі є невеличка кнопка скидання, магнітні кріплення, а зовні — чотири помаранчеві індикатори заряду та порт для заряджання.

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Таким чином у доволі екзотичного для нас виробника й відповідний дизайн навушників. Також вони зручніші у використанні, ніж здаються на перший погляд, ще й мають захист від вологи IPx4. Додатковими фіксаторами для використання під час зайнять спортом ZE8000 MK2 не забезпечені, проте комплектні амбушури й без цього непогано тримають навушники на місці навіть за умов різких рухів голови.

Керування

Хоча на доволі великому корпусі все ж є чимало місця, у final вирішили піти сучаснішим шляхом та впровадили лише сенсорне керування. До нього доведеться трошки пристосуватися, та не всі команди виходять зручними. Схема керування передбачає опції з декількох почергових тапів, що змусить рахувати дотики. Й особисто мені складно сказати, що декілька тапів по навушнику, а це до п’яти — зручний спосіб виконання команд.

Сама ж схема виглядає наступним чином:

З іншого боку, якщо те саме виконується механічною клавішею, користувач так само почує це через корпус. Проте всі ці дії можна виконувати й на смартфоні, це вже більше залежить від персональних звичок. Однак фізична складова керування могла б нівелювати іноді некоректні спрацювання сенсора. Але й це можна назвати прискіпливістю, адже за час тестування навушників у мене у принципі майже не було нагальної потреби у подвійних чи навіть потрійних тапах.

Підключення та функціональність

Оскільки йдеться про TWS-навушники, під’єднати їх до смартфона, комп’ютера чи іншого ґаджету можна виключно бездротовим способом. ZE8000 MK2 використовують Bluetooth 5.2 й підтримують кодеки SBC, AAC та Qualcomm aptX (і його похідну версію aptX Adaptive). Як завжди, користувачам iPhone залишаються лише перші дві опції, тоді як варіант aptX підтримується лише Android-смартфонами, ще й не з усіма моделями.

Заразом у ZE8000 MK2 пропонують функцію 8K Sound+. Розлога розповідь виробника з порівняннями із зображенням практично не розкриває, як саме це працює. Зазначається, що певні фірмові алгоритми покращують звучання. По факту далеко не кожен користувач зможе відчути значну різницю звуку залежно від увімкнення чи вимкнення функції. Знову ж, це дуже суб’єктивно, і є люди, які можуть визначити, скажімо, різницю кабелів, якими під’єднані дротові навушники до джерела живлення. На жаль, я не належу до такої категорії користувачів. Тому залишається лише повірити виробнику, що так буде краще, та про всяк випадок залишити функцію увімкненою.

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Додати звучанню бажаного “настрою” також допоможе еквалайзер. Він трохи заплутаний для невибагливих користувачів, але розібратися буде зовсім не складно. Виробник навіть пропонує для цього окрему інструкцію з прикладами. Підготовлених пресетів для різних жанрів чи типів контенту тут немає, а власні налаштування можна зберегти лише в одному варіанті.

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Є й система шумопоглинання. Вона наділена чотирма режимами: Noise Canceling, Wind-Cut, Ambient Sound та Voice Through. До особливостей їх роботи ми детальніше повернемося у наступному розділі про, власне, звучання. Короткий спойлер: дійсно корисним є лише останній режим.

Також у застосунку можна знайти оптимізацію рівня гучності, оновлення програмного забезпечення та Multipoint-з’єднання. Навушники підтримують одночасне підключення до двох пристроїв. У такому випадку вони майже не конфліктують між собою, однак коли музика грає зі смартфона, запустити на, скажімо, лептопі відео чи музичний програвач не вийде, потрібно зупинити відтворення на смартфоні. Інших особливостей помічено не було. З якістю з’єднання при цьому проблем не виникало.

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Сам застосунок мінімалістичний і зрозумілий. У додаткових налаштуваннях можна обрати лише англійську чи японську мови, змінити гучність голосових підказок та системних сповіщень, вимкнути сенсорне керування та LED-індикатори, а також задати термін автоматичного вимкнення навушників.

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Якщо ж сенсорне керування влаштує, часто звертатися до застосунку не потрібно. А коли необхідно все ж щось змінити саме через нього, невеличка затримка буде лише при запуску (що в принципі не рідкість для бездротових навушників загалом).

Звук

TWS-навушники, звісно, мають певні особливості. Наприклад, більшу частину шумозаглушення на себе беруть амбушури, оскільки навушники внутрішньоканальні. Якоїсь серйозної роботи Noise Canceling тут не відчувається: більшість “побутових” шумів буквально зникає, коли рівень гучності музики перетинає позначку у третину потужності. Наприклад, клавіатуру ноутбука за таких умов я вже не чую. Тим паче якщо гучність вища, то почути дзвінок у двері не вийде. Теж саме й з функцією поглинання вітру, який таким амбушурам не сильно заважає й з вимкненою системою ANC.

Режим “прозорості” вже куди корисніший. Однак, знову ж, варто підняти рівень гучності, як навколишні звуки “губляться” у музиці. Тому віднести ANC до сильних сторін ZE8000 MK2 все ж не вийде. Своєю чергою у режимі Voice Through все ж можна поговорити не знімаючи навушники. У такому випадку рівень відтворення музики автоматично опускається до мінімуму, а почути голос співрозмовника можна буде без особливих зусиль.

А от звучання все ж є дійсно сильною стороною цієї моделі. Навіть попри відсутність підтримки aptX (адже навушники я випробовував з iPhone та MacBook Pro), відтворенням музики я залишився повністю задоволеним. Гучності динаміків цілком достатньо. Щоправда, момент суб’єктивний, й фани дійсно гучного звуку можуть захотіти більшого (однак це точно не було б корисно для слуху у довгостроковій перспективі).

Стерео та деталізація у навушників також не розчарували. Модель здатна забезпечити широку сцену з дійсно дрібними деталями. Тому слухати насичені маленькими акцентами композиції дуже приємно. При цьому навіть покрутивши еквалайзер драйвери не будуть значно перевантажувати ті чи інші частоти. Суттєвого перекосу й у низьких немає, але при цьому бас не втрачається, хоча й не підкреслюється так, як це трапляється у брендів на кшталт Beats.

Загалом такі навушники цілком підійдуть під більшість жанрів. Лише треба зважати, що вони більше орієнтовані на поціновувачів “рівного” звучання, тому фанам “перенасичених ефектів” вони можуть здатися трохи нудними. І це зовсім не недолік, а просто різниця у цільовій аудиторії. Можливо, враження були б іншими, якби під рукою був смартфон з підтримкою Qualcomm aptX, але й за простіших умов звучання ZE8000 MK2 сподобалося.

Своєю чергою вбудовані мікрофони також дозволять відповісти на дзвінок. Якість виділення голосу користувача тут доволі непогана. Проте з ізоляцією зовнішніх шумів можуть бути питання. Тож здебільшого проводити розмови краще у тихому приміщенні.

Автономність

В кожному з навушників ZE8000 MK2 міститься по акумулятору ємністю 54 мА•год, а в кейсі — ще 420 мА•год. Виробник заявляє до 5 годин роботи навушників з увімкненою системою ANC, або ж 15, якщо враховувати запаси кейсу. І це так: з роботою шумопоглинання та активованим режимом 8K SOUND+ (який попереджає про збільшення енерговитрати), навушники з максимальним рівнем гучності працюють понад 4 години. Втім, мейнстримні конкуренти можуть запропонувати більше.

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Поповнити запаси заряду можна за допомогою USB-C (при чому виробник радить використовувати саме комплектний кабель). Самі ж навушники у кейсі повністю заряджаються за півтори години, тоді як на відновлення акумулятора кейса потрібно дві. Разом із цим у навушників є підтримка швидкого заряджання, яке за п’ять хвилин у кейсі має додати до 45 хвилин роботи, що теж відповідає заявленому.