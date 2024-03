Якщо довго сидіти на березі річки, то можна побачити, як ігри, які ви збиралися колись придбати, виходять у Game Pass. Часом це відбувається досить швидко, як сталося, наприклад, з інтерактивною історією Return to Grace, що вийшла навесні 2023 року. Гра не зібрала велику аудиторію у Steam, EGS та на PlayStation, де в неї лише декілька тисяч продажів, але здається має шанси стати хітом у Xbox/PC Game Pass, особливо після того, як рекламу їй зробив сам Філ Спенсер.

Гра Return to Grace Жанр інтерактивна історія Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One / Series X|S Мови англійська Розробник Creative Bytes Studios Видавець Creative Bytes Studios Посилання

returntogracegame.com

Філ, який все ще грає в ігри

Насправді я збирався пограти в Return to Grace відразу після анонсу проєкту, але щось завадило мені придбати гру на релізі. Як тільки 20 лютого 2024 р. вона вийшла у Game Pass я інсталював гру і… знову забув про неї. Лише на минулі вихідні, коли в мене з’явилося трохи часу, я нарешті пройшов Return to Grace, і коли зібрався пошукати щось про розробників проєкту, знайшов твіт Філа Спенсера, який похвалив гру.

«Закінчив Return to Grace. Приємний сетинг та дуже гарно написана історія, отримав справжнє задоволення від гри» – написав глава Microsoft Gaming.

Повністю погоджуюсь зі словами Філа. Але ви тільки уявіть собі, генеральний директор однієї з найбільших, якщо вже не найбільшої ігрових компаній світу, все ще грає в ігри, які виходять на його платформі, навіть в інді. Оце я розумію відданість геймінгу!

Давайте подивимось, що ж так вразило самого Філа Спенсера у Return to Grace.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Люди, які вивчають минуле

Return to Grace – це науково-фантастична інтерактивна історія від першої особи, симулятор ходіння, який має багато спільного з такими іграми як The Invincible, Deliver Us The Moon та Deliver Us Mars. Це чиста наукова фантастика, знову ніяких інопланетян та іншої чортівні.

Крім того, у Return to Grace є ще одна спільна з The Invincible риса. В обох іграх автори використовують стилістику ретрофутуризму. У The Invincible це стиль ілюстрацій фантастичних книг 1960-70-х років, у Return to Grace – стиль ретромодерн, який використовували у дизайні інтер’єрів та техніки у 1960-х. А ще тут є комп’ютери з купою лампочок, накопичувачі на магнітних стрічках, пневмопошта та усе ось це.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Нас знову очікує ворожа планета, цього разу найбільший супутник Юпітера, Ганімед; в нас знову є закинута станція, таємницю якої треба розгадати; і знову одинока дослідниця після не дуже вдалої посадки має зробити це сама. На дворі 3820 рік і космічна археологиня Еді Іто прибула на Ганімед, щоб знайти найбільший скарб людства – могутній ШІ на ім’я Грейс, колись покинутий тут.

У минулому Грейс керувала майже усім у Сонячній системі, визначаючи шлях розвитку людства. Але одного разу рівний богу ШІ вимкнувся. Чому це сталося, чи то люди злякалися могутності Грейс, чи хтось намагався одноосібно використовувати її сили, чи відбулася якась аварія, невідомо. Після відключення Грейс людство поринуло у Нові темні віки, і лише довгі роки досліджень дозволили Еді знайти місце чи то поховання, чи то ув’язнення богоподібного ШІ. Де ти, Грейс?

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Люди, які чують голоси

Return to Grace – це симулятор ходіння, увесь додатковий геймплей, натискання кнопок та пересування важелів тут майже рудиментарний. Так іноді вам треба буде тримати рівновагу, іноді повторювати комбінацію натискань, чи відтворювати символи-паролі, але це дійсно важко назвати геймплеєм. Більшу частину часу ви будете ходити по станції Шпиль та вивчати старі записи, щоб зрозуміти що тут сталося.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

А ще багато слухати. Сама Грейс не відповідає, але окремі її підсистеми, які забезпечують функціонування Шпиля, такі як Контроль, Логіка та Емпатія, все ще працюють окремо, допомагаючи вам досліджувати станцію. Власне сперечання та взаємодія підсистем, а далі їх стане навіть більше, це найцікавіша частина гри.

І тут треба віддати належне акторам озвучання, які подарували свої голоси Еді, Контролю, Логіці, Емпатії та іншим персональним помічникам. Вони відпрацювали просто бездоганно. Return to Grace – це буквально найкраща щодо озвучення гра останніх часів, за одні лише суперечки Логіки та Емпатії чи власність Контролю їй можна багато що вибачити.

Ігри, які створені для Game Pass

Return to Grace невеличка гра, її можна пройти буквально за дві години. Це як подивитися фільм, персонажем якого є ви самі. Насправді це майже ідеальний формат для Game Pass. Навряд чи ви придбали б таку коротку гру окремо, а ось отримати її у Game Pass і приділити дві години ввечері чи на вихідних – це саме те що треба. Ніяких складних правил, ніяких складних механік. Просто історія, в якій ви можете обирати свій шлях.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Насправді у Return to Grace три різні закінчення плюс декілька розгалужень у середній частині. Ви можете послухати одного чи іншого ШІ-помічника і зробити так, як пропонує він. Ну і, звісно ж, саме вам треба буде визначити долю людства. А як же без цього.

Наприкінці цієї невеликої рецензії я можу лише приєднатися до слів Філа Спенсера. Закінчив Return to Grace. Приємний сетинг та дуже гарно написана історія, отримав справжнє задоволення від гри.