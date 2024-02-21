Microsoft оприлюднила склад другої порції ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass наприкінці лютого – початку березня 2024 року.

Вже доступно:

Return to Grace (Cloud, Console та PC)

Наративно-орієнтована пригода від першої особи у візуально приголомшливому ретро-фантастичному світі 60-х років. Космічний археолог розкопав стародавнє місце спочинку давно втраченого ШІ-бога, відомого як Грейс.

Tales of Arise (Cloud, Console та PC)

Action-jRPG доволі старої серії Tales of від Bandai Namco. Нова гра в серії розповідає історію про дві планети, які сторіччями воюють одна з одною.

Незабаром:

Bluey: The Videogame (Cloud, Console та PC) – 22 лютого

Гра про блакитного собаку Блу. На жаль, без української локалізації.

Maneater (Cloud, Console та PC) – 27 лютого

Тріумфальне повернення аркадного симулятора акули-людожера в Game Pass.

Madden NFL 24 (Cloud через EA Play) – 27 лютого

Симулятор американського футболу від EA стане доступним через Cloud. На PC гра вже доступна в каталозі через EA Play.

Indivisible (Cloud, Console та PC) – 28 лютого

JRPG не від японців з Lab Zero Games. Гра має 2000 позитивних відгуків в Steam. Гравці відзначають цікавий сюжет та гарно прописаних персонажів.

Space Engineers (Cloud, Console та PC) – 29 лютого

Воксельна гра «пісочниця» про будівництво та обслуговування космічних структур.

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console та PC) – 5 березня

Брутальний думер-шутер про космо-десантника, що протистоїть єресі.

29 лютого каталог Game Pass залишать: