Microsoft оприлюднила склад другої порції ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass наприкінці лютого – початку березня 2024 року.
Вже доступно:
Return to Grace (Cloud, Console та PC)
Наративно-орієнтована пригода від першої особи у візуально приголомшливому ретро-фантастичному світі 60-х років. Космічний археолог розкопав стародавнє місце спочинку давно втраченого ШІ-бога, відомого як Грейс.
Tales of Arise (Cloud, Console та PC)
Action-jRPG доволі старої серії Tales of від Bandai Namco. Нова гра в серії розповідає історію про дві планети, які сторіччями воюють одна з одною.
Незабаром:
Bluey: The Videogame (Cloud, Console та PC) – 22 лютого
Гра про блакитного собаку Блу. На жаль, без української локалізації.
Maneater (Cloud, Console та PC) – 27 лютого
Тріумфальне повернення аркадного симулятора акули-людожера в Game Pass.
Madden NFL 24 (Cloud через EA Play) – 27 лютого
Симулятор американського футболу від EA стане доступним через Cloud. На PC гра вже доступна в каталозі через EA Play.
Indivisible (Cloud, Console та PC) – 28 лютого
JRPG не від японців з Lab Zero Games. Гра має 2000 позитивних відгуків в Steam. Гравці відзначають цікавий сюжет та гарно прописаних персонажів.
Space Engineers (Cloud, Console та PC) – 29 лютого
Воксельна гра «пісочниця» про будівництво та обслуговування космічних структур.
Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console та PC) – 5 березня
Брутальний думер-шутер про космо-десантника, що протистоїть єресі.
29 лютого каталог Game Pass залишать:
- Madden NFL 22 (Console та PC через EA Play);
- Soul Hackers 2 (Cloud, Console та PC).
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