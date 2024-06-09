Тест-драйв електромобіля Opel Mokka-e: головні питання та відповіді

Історію про Opel Mokka-e потрібно розповідати, згадуючи Citroen e-C4 – і навпаки. Адже обидва електромобілі споріднені за своєю технікою, проте вони не є повними братами-близнюками. Ба більше: вони є конкурентами та, одночасно, наче доповнюють один одного з погляду ринкового позиціювання. Сподіваюсь, що буде цікаво. Точно знаю, що буде детально. Отже: головні питання та відповіді про електромобіль Opel Mokka-e!

Дизайн: що таке Opel Mokka взагалі та що таке Opel Mokka-e зокрема?

Модель Opel Mokka другого покоління – це компактний кросовер сегмента B-SUV, який зараз надзвичайно популярний в Європі та Україні. Проте ось що важливо: у випадку Opel Mokka до цього загального опису ще потрібно додавати слова «дизайнерський, молодіжний, стильний». Адже так воно і є – в сучасній лінійці моделей Opel саме кросовер Opel Mokka виступає одним з найбільш привабливих та цікавих автомобілів у питаннях дизайну.

Наприклад, саме кросовер Opel Mokka першим отримав передню частину Opel Vizor, яка згодом стала фірмовою відзнакою всіх сучасних моделей бренду: пласка чорна вставка, що наче поєднує фари та окреслена хромованим контуром. Додайте напівсферу бокових вікон, вузькі ліхтарі на кришці багажника, розкішні двоколірні колісні диски – цей кросовер й справді виглядає динамічно та свіжо, навіть попри вже кілька років конвеєрного життя!

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Дизайн та габаритні розміри (довжина – 4,15 метра; ширина – 1,79 метра; висота – 1,53 метра; колісна база – 2,56 метра) ідентичні для автомобіля Opel Mokka та для електромобіля Opel Mokka–e. Всі різниця вкладається лише в одну невелику літеру-логотип «е», що означає великі технічні зміни під капотом. Аналогічна історія відбувається і в салоні.

В тому сенсі, що для автомобіля Opel Mokka та електромобіля Opel Mokka-е головною є концепція інтер’єру Opel Pure Panel: це два дисплеї, що поєднані в один горизонтальний елемент. Також можна відзначити дефлектори вентиляції, які мають різну форму й розташовані на різних рівнях. А ще варто згадати широку центральну, повністю «залиту» чорним глянцем (привіт, сліди від пальців) та невеличкий джойстик-перемикач трансмісії.

До речі, щодо трансмісії: звісно, звична автоматична коробка перемикання передач є лише в бензиновій версії Opel Mokka; а ось електромобіль Opel Mokka-е отримує редуктор для електромотора. Відповідно, вимагались деякі зміни цього самого джойстика керування: звичні положення P-R-N-D присутні, проте замість кнопки M (Manual – ручний вибір передач) тепер встановлено кнопку B (Brake – підвищена рекуперація енергії). Також кросовер Opel Mokka-е відрізняється наявністю кнопкою з позначенням-логотипом «е» під центральним дисплеєм. Ця кнопка відкриває доступ до сторінки специфічних налаштувань, актуальних саме для електромобіля: статистика споживання енергії, час заряджання тощо. Ще однією невеличкою особливістю саме Opel Mokka-е виступає додаткова вкладка для дисплея водія – також пов’язана саме з електромобілем.

А ось у задній частині салону взагалі все ідентично: масивний поріг змушує його переступати, завалена лінія даху змушує дещо пригинати голову, загалом посадка відбувається через невеличкі дверцята – й нарешті, позаду пасажирів зустрічає також невеличкий запас місця. Відверто кажучи, зустрічаються й більш просторі кросовери B-SUV. Але у порівнянні зі звичними хетчбеками В-класу, автомобіль Opel Mokka загалом та електромобіль Opel Mokka-е зокрема все ж виправдовують збільшення розмірів та дозволяють реально розміститись позаду дорослим людям або підліткам: мінімально, але вистачає місця для колін, є певний простір над головою. Ще й місце для валіз лишається – багажник розрахований на 310 літрів корисного об’єму.

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Концепція Opel Pure Panel з двома дисплеями загалом відома по іншим моделям бренду – наприклад, все це вже було описано на прикладі Opel Grandland. Серед особливостей саме електромобіля Opel Mokka-е потрібно відзначити вкладки дисплеїв (водія та центрального), що присвячені саме електропитанням. А ще відзначу чудові матеріали оздоблення: комбіноване покриття зі шкіри та алькантари, контрастний шов та світлі вставки. Такі матеріали приємні на дотик, гарно фіксують тіло (тут ще окреме «дякую» зручним сидінням), не сильно парять навіть в літню спеку. Ще б додати кольорових акцентів – і було б взагалі ідеально з погляду молодіжного іміджу Opel Mokka-е! Хоча й практичність не забута: більш-менш достатній задній ряд сидінь, багажник з двоповерховою підлогою та гачками для пакетів.

Техніка: як влаштовано електромобіль Opel Mokka-e?

Електричний кросовер Opel Mokka-е цікавий тим, що виступає наче прикладом-основою загальної електрифікації платформи СМР/еСМР від концерну Stellantis. Адже саме таку техніку від початку отримали безліч компактних хетчбеків та кросоверів різних брендів, що були побудовані на основі платформи СМР/еСМР: йдеться про електричні версії Opel Mokka та Opel Corsa, Citroen C4, Peugeot 208 та Peugeot 2008, DS 3 та багато інших.

Отже, що таке платформа СМР? Це основа для компактних автомобілів – класи B/B-SUV та деякі моделі на межі С-класу. Зазвичай використовується незалежна передня підвіска та напівзалежна задня; зазвичай використовується передній привод; хоча новий Jeep Avenger вже показав можливість втілення повного приводу. Нарешті, зазвичай встановлюються 3-циліндрові бензинові двигуни або 4-циліндрові турбодизелі.

Але якщо використовується повністю 100% електричний привод, то ця платформа вже називається еСМР – і першим її втіленням з погляду техніки є те, що ми бачимо на тестовому електромобілі Opel Mokka-е. Йдеться про акумулятор номінальною ємністю 50 кВт·год, що складається з 216 елементів і працює з напругою 350 вольтів, та електромотор з постійними магнітами (PSM – Permanent Magnet Synchronous Motor) потужністю 100 кВт або 136 к.с. з крутним моментом на рівні 260 Нм.

Й вже наступним етапом розвитку цієї платформи еСМР стала поява збільшеного акумулятора та нового електромотору – все те, що ми побачили на Citroen e-C4. При цьому з однаковим успіхом в межах концерну Stellantis зараз використовуються обидва технічні рішення, навіть в межах однієї моделі: так, вже існує кросовер Opel Mokka Electric зі зміненою технікою (але він не представлений в Україні); а, наприклад, Citroen e-C4 на європейському ринку має різні акумулятори/електромотори залежно від комплектації. Або зустрічається навіть комбінація різних елементів: наприклад, комерційний фургон Opel Combo Electric має електромотор стандартної потужності 100 кВт, але вже збільшений акумулятор на 54 кВт⋅год.

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Електромобіль Opel Mokka-е демонструє нам перше оригінальне технічне втілення платформи еСМР – електромотор потужністю 100 кВт та акумулятор на 50 кВт⋅год. Компонування звичне: передня незалежна підвіска МакФерсон та задня напівзалежна на основі П-подібної балки, електромотор розміщено попереду під капотом, привод на переді колеса, акумулятор встановлено в нижній частині кузова. Причому, що дуже важливо, акумулятор не впливає на відчуття простору салону – він не затискає простір для ніг. Зарядний порт CCS Combo 2 розміщено на задньому крилі електромобіля, з боку водія. Кросовер Opel Mokka-е може приймати змінний АС-струм потужністю до 11 кВт (тоді для повної зарядки акумулятора необхідно близько 5 годин), також передбачена можливість швидкої зарядки постійним DC-струмом з максимальною потужністю до 100 кВт (тоді акумулятор можна поповнювати в межах 20-80% лише за 30 хвилин). Серед інших заявлених характеристик: прискорення 0-100 км/год за 9,2 секунди, максимальна швидкість складає 150 км/год, запас ходу має сягати до 338 км, споряджена маса – чималі 1598 кг.

За кермом: скільки може проїхати електромобіль Opel Mokka-e?

Все залежить від умов руху та стилю керування. А керувати електромобілем Opel Mokka-е доволі легко – в максимально-широкому розумінні цього слова. Старт з місця дається плавно, проте вже подальше прискорення на збільшення швидкості відбувається доволі активно й нерозривно: все так, як воно очікується від електромобіля. В нормальному режимі руху реакції двигуна на невеличкі натискання педалі акселератора виходять розтягнуто-м’якими і щоб отримати максимальну динаміку – педаль потрібно натискати активніше та більш глибоко. Таке налаштування спочатку може здаватись дивним, але насправді до нього швидко звикаєш й потім знаходиш логічним. Адже при плавних прискореннях, коли рух в заторах, коли багато машин навколо – керуванням прискоренням виходить плавним; проте за необхідно та при активному натисканні педалі акселератора – можна миттю отримати гарну потужність і динаміку.

Інші режими руху дають інші відчуття. Наприклад, в ЕСО-режимі потужність та динаміка відверто занижені, все дуже повільно й неквапливо. Потенційно так можна досягнути найкращої економічності. Але реально – з таким ЕСО-режимом неможливо нормально співіснувати, просто повірте мені. Тим більше завдяки вищезгаданим налаштуванням, навіть в нормальному режимі можна рухатись плавно-неквапливо-економно й водночас не обмежувати себе в потужності – просто все це керується вашою ногою, а не ще одним додатковим перемикачем. А ось СПОРТ-режим очікувано вивільняє всю потужність електромотора, ще й з доволі активними його реакціями. Виходить цікаво та динамічно!

Проте в будь-якому режимі кермо залишається доволі легким; при цьому кросовер Opel Mokka-е швидко реагує на дії та побажання водія. Разом з компактними розмірами кузова, все це створює враження справді молодіжно-активного стилю керування – наче той улюблений песик нарешті вибіг на вранішню прогулянку: він крутиться, вертиться, підстрибує! Це я і про песика, і про електромобіль Opel Mokka-е одночасно. Адже, якщо казати загалом, то кросовер Opel Mokka наче намагався поєднати доволі «збиту» підвіску з невеликою колісною базою – й така комбінація часто завершується дещо жорсткою роботою задньої підвіски. На гарних дорогах та автострадах такого відчуття немає; але на розбитих міських вуличках та приміських шляхах – це відчутно. Проте саме в електричної версії Opel Mokka-е раптом знайшлась неочікувана перевага у вигляді зростання маси, що вплинуло на поведінку підвіски. Про тотальний комфорт ще говорити складно, але м’якості ходу вже додалось. І якби зменшити крени кузова в поворотах – то стало б ще краще.

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Електромотор очікувано пропонує плавні прискорення та відчуття тиші, адже й сам кросовер Opel Mokka–e доволі тихий – за аеродинамікою, роботою підвіски, ізоляцією шумів від коліс. Перемикач зміни режимів руху DRIVE MODE впливає на поведінку саме силового агрегату, його відгуки на натискання педалі акселератора, максимальну потужність та відчуття динаміки. Можливо, активація СПОРТ-режиму мала б також впливати на кермо, проте особисто я цього не відчув. А ось гальмування-рекуперація у В-режимі відчувається добре; хоча активувати цей В-режим натисканням маленької кнопки незручно – я б краще оперував пелюстками під кермом. Прискорення 0-100 км/год вкладається у 9,6 секунди за умови використання СПОРТ-режиму та майже повного заряду акумулятора. А ось щодо питання запасу ходу…

Отже, розбираємось з запасом ходу – і це буде непросто. Для початку: на кришці багажника помітно напис 324 км; у файлі-описі технічних характеристик вже вказано запас ходу 338 км; а дисплей в салоні обіцяє й того більше – до 342 км навіть за умови неповного (96%) заряду акумулятора, але в ЕСО-режимі. До речі, зі зміною режимів руху електромобіль Opel Mokka-e миттєво перераховує прогнозований запас ходу – й там, де щойно було 342 км, вже можна побачити 326 км або навіть 310 км. Так де правда?!

В показнику споживання енергії на 100 км пробігу. Але він теж дає чималий діапазон: по місту мінімум можна отримати близько 11 кВт·год на 100 км; максимум можу сягати вже 18-19 кВт·год на 100 км; але якщо казати в середньому – то у мене виходило 14-15 кВт·год на 100 км пробігу. З урахуванням ємність акумулятора на рівні 50 кВт·год, математичний розрахунок дає нам 330-350 км запасу ходу. Але якщо відняти -10% на буферну зону (акумулятор не використовується повністю, власник ніколи не доїжджає до 0% заряду акумулятора тощо), то ми отримаємо ті самі 300+ обіцяних кілометрів – визнаю, що цей показник запасу ходу є доволі реальний.

Звісно, якщо поїхати динамічно – то по місту можна отримати лише 250 км; але якщо поїхати максимально обережно – то можна спробувати дотягнутись до 400 км. Все дуже залежить від стилю керування, умов руху, швидкості пересування, роботи кліматичної системи тощо. Проте також варто відзначити й те, що електромотор кросовера Opel Mokka-e допускає такий великий діапазон-різницю споживання енергії.

На трасі під час руху зі швидкістю близько 100 км/год все більш однозначно – споживання енергії виходить на рівні 16 кВт·год на 100 км шляху, що дає нам 310 км запасу ходу. Відніміть -10% як запас, що не витрачається – й отримаємо 280 км запасу ходу. Отже, загальні підсумки щодо автономності електромобіля Opel Mokka-e можна описати так: по місту – запас ходу 300+ км; на трасі – запас ходу 300- км.

Вартість: скільки коштує Opel Mokka-e та яка доплата відносно ДВЗ-версій?

Електромобіль Opel Mokka-e пропонується українським покупцям лише в одній, але максимальній комплектації Ultimate: системи ABS та ESP, фронтальні та бокові подушки безпеки, надувні бокові шторки безпеки, круїз-контроль та обмежувач швидкості, система утримування смуги руху, моніторинг втоми водія, система розпізнавання дорожніх знаків, клімат-контроль, камера заднього огляду 180 та датчики паркування, система автоматичного паркування, підігрів передніх сидінь та керма, система безключового доступу, оздоблення салону Alcantara, цифровий 12-дюймовий дисплей панелі приладів, мультимедійна система NAVI PRO з сенсорним 10-дюймовим дисплеєм, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, адаптивні фари Matrix LED, функція поворотного світла, автоматичне перемикання світла ближнє/дальнє, дах чорного кольору, хромовані вставки по кузову, легкосплавні 18-дюймові колісні диски тощо.

Кросовер Opel Mokka–e Ultimate 2024 року коштує від 1,314 млн грн або $33 тис. Також зараз можна знайти електромобілі 2023 року, вони дешевші на 47 тис. грн – таким чином Opel Mokka–e Ultimate 2023 року коштує від 1,267 млн грн або $31,7 тис.

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Комплектація й справді дуже гарна: матричні фари з гарним яскравим світлом та можливістю адаптивного керування, двоколірні 18-дюймові диски, клімат-контроль та підігрів сидінь/керма, багато допоміжних систем для водія, приємні матеріали оздоблення салону. Логіка зрозуміла: один раз вибрав – і все отримав. Схожий підхід сповідує Opel Mokka GS з бензиновим 1,2-літровим 130-сильним двигуном та 8-ступеневою АКПП; різниця лише в парі пунктів комплектації. Такий бензиновий автомобіль 2024 року коштує 1,16 млн грн або $29 тис. – тобто, доплата за електропривод складає близько 153 тис. грн або $3,8 тис.

До речі, якщо вже постійно згадується Citroen e-C4: електромобіль Opel Mokka-e виходить на $1-1,3 тис. дешевше (залежно від версії 2023/2024 року), а доплата відносно ДВЗ-версії тут менша – тому й термін окупності має бути меншим.

Хоча зараз на термін/пробіг окупності електромобіля можуть вплинути багато чинників: періодичні відключення електроенергії, зростання вартості кВт·год – але також зважайте й підняття акцизів/податків на пальне тощо. Тому пропоную залишити всі ці обговорення для коментарів (обов’язково прочитаю та відповім); адже зараз на фінал постає інше питання – саме про електромобіль.

Підсумки: отже, чи має право на існування Opel Mokka-e?

Так, звісно має. Звичайно це не означає, що такий вибір є максимально ідеальним. По-перше, існують багато китайських електрокарів за схожі гроші: вони пропонують більше розміри, потужність, ємність акумулятора – проте вони не пропонують адаптацію для України, фірмову гарантію та сервісну підтримку офіційних дилерів, є питання щодо зарядних портів та можливостей ремонту тощо. По-друге, в Україні вже пропонується вищезгаданий електромобіль Citroen e-C4: з більш потужним електромотором, більшим акумулятором, з більш м’якою підвіскою – але також і з дещо більшою ціною та іншим рівнем комплектації. Так ось: конкуренція між цими двома моделями виявляється дуже цікавою – вони не лише конкуренти, але наче й партнери, що доповнюють один одного.

Адже електромобіль Opel Mokka-e може привабити геть інших людей: фанатів більш молодіжного дизайну, фанатів високих технологій – чого лише варті фари Matrix LED та широкоформатний 12-дюймовий дисплей водія. Електромобіль Opel Mokka-e може зацікавити тих покупців, кому вже вистачає потужності та запасу ходу, але потрібно отримати дещо нижчий прайс. Нарешті, кросовер Opel Mokka-e може бути варіантом для клієнтів, яким обов’язково потрібний електромобіль та німецький бренд – наприклад, це може бути службовий транспорт для представництва різноманітних німецьких компаній. Все це називається «сценарії купівлі/використання» й, як бачите, таких сценаріїв може бути чимало. І для всіх цих сценаріїв та багатьох інших схожих ідеально підходить електромобіль Opel Mokka-e – нехай він сам не ідеальний, але все ж доволі цікавий та оригінальний.

Автомобіль надано – Представництвом Opel в Україні