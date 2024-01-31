Результати тестів GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ: трохи більше fps за менші гроші

Нарешті прийшов час дізнатись про можливості старшої моделі з оновленої лінійки відеокарт від NVIDIA – GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ. Початково результати тестів повинні були з’явитись ще вчора, але затримка з отриманням тестових семплів змусила NVIDIA змістити строки завершення NDA на публікацію оглядів до офіційного початку продажу відеокарт. Втім, враховуючи відносно незначні зміни технічних характеристик GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ у порівнянні з такими для базової GeForce RTX 4080 16 ГБ, тут немає приводів для великої інтриги.

Попередньо нагадаємо про відмінності технічних характеристик. Отже, для GeForce RTX 4080 SUPER використовується той же графічний процесор AD103, але у модифікації AD103-400 з 10 240 обчислювачами замість AD103-250 з 9728 CUDA-ядер у базових GeForce RTX 4080. Тож кількість шейдерних блоків зросла на 5,3%. Дещо змінена й частотна формула GPU – 2295/2550 МГц замість 2205/2505 МГц. Конфігурація підсистеми пам’яті залишилась незмінною – GeForce RTX 4080 SUPER оснащуються 16 ГБ GDDR6X та використовують 256-бітову шину. Частоти мікросхем пам’яті підвищені з 22 400 МГц до ефективних 23 000 МГц (+2,7%), що збільшило пропускну здатність з 717 ГБ/c до 736 ГБ/c.

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Попри певні кількісні зміни, рівень енергоспоживання GeForce RTX 4080 SUPER заявлений показник TBP залишився сталим – 320 Вт.

І все ж, на що можна розраховувати потенційним власникам SUPER-модифікації? Для поверхневого знайомства звернемося до огляду референсної моделі GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition, підготовленого колегами з TechPowerUp.

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Практичні тести продуктивності підтверджують стримані очікування. GeForce RTX 4080 SUPER дійсно додає лише 1–2% кадрів/c в іграх. Це справедливо як для Full HD, так і для режимів з більшою роздільністю. Мінімальні зміни характеристик приводять до відповідних результатів. Зазвичай вказаного прискорення виявляється не достатньо, щоб наздогнати безпосереднього конкурента – Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ, який все ще зберігає мінімальну перевагу. Ситуація у режимі з трасуванням променів також незмінна, тут вже відеокарта NVIDIA суттєво випереджає опонентку.

Втім в історії з появою GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ акцент можна робити не на скромному зростанні кількості fps, а на суттєвій зміні показника ціна/продуктивність. У той час як GeForce RTX 4080 16 ГБ під час анонсу отримала рекомендований цінник у $1199, то для трішки швидшої GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ на початку 2024 року це вже $999. Тож це вагомий аргумент для AMD переглянути вартість Radeon RX 7900 XTX та й взагалі можливість отримати у цьому класі доступніші рішення. Звичайно поки й годі очікувати подібних цінників у роздрібному продажі в Україні.