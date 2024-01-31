Нарешті прийшов час дізнатись про можливості старшої моделі з оновленої лінійки відеокарт від NVIDIA – GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ. Початково результати тестів повинні були з’явитись ще вчора, але затримка  з отриманням тестових семплів змусила NVIDIA змістити строки завершення NDA на публікацію оглядів до офіційного початку продажу відеокарт. Втім, враховуючи відносно незначні зміни технічних характеристик GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ у порівнянні з такими для базової GeForce RTX 4080 16 ГБ, тут немає приводів для великої інтриги.

Результати тестів GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ: трохи більше fps за менші гроші
Джерело: VideoCardz

Попередньо нагадаємо про відмінності технічних характеристик. Отже, для GeForce RTX 4080 SUPER використовується той же графічний процесор AD103, але у модифікації AD103-400 з 10 240 обчислювачами замість AD103-250 з 9728 CUDA-ядер у базових GeForce RTX 4080. Тож кількість шейдерних блоків зросла на 5,3%. Дещо змінена й частотна формула GPU – 2295/2550 МГц замість 2205/2505 МГц. Конфігурація підсистеми пам’яті залишилась незмінною – GeForce RTX 4080 SUPER оснащуються 16 ГБ GDDR6X та використовують 256-бітову шину. Частоти мікросхем пам’яті підвищені з 22 400 МГц до ефективних 23 000 МГц (+2,7%), що збільшило пропускну здатність з 717 ГБ/c до 736 ГБ/c.

Результати тестів GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ: трохи більше fps за менші гроші
Результати тестів GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ: трохи більше fps за менші гроші
Результати тестів GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ: трохи більше fps за менші гроші

Попри певні кількісні зміни, рівень енергоспоживання GeForce RTX 4080 SUPER заявлений показник TBP залишився сталим – 320 Вт.

І все ж, на що можна розраховувати потенційним власникам SUPER-модифікації? Для поверхневого знайомства звернемося до огляду референсної моделі GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition, підготовленого колегами з TechPowerUp.

Результати тестів GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ: трохи більше fps за менші гроші
Результати тестів GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ: трохи більше fps за менші гроші
Результати тестів GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ: трохи більше fps за менші гроші

Практичні тести продуктивності підтверджують стримані очікування. GeForce RTX 4080 SUPER дійсно додає лише 1–2% кадрів/c в іграх. Це справедливо як для Full HD, так і для режимів з більшою роздільністю. Мінімальні зміни характеристик приводять до відповідних результатів. Зазвичай вказаного прискорення виявляється не достатньо, щоб наздогнати безпосереднього конкурента – Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ, який все ще зберігає мінімальну перевагу. Ситуація у режимі з трасуванням променів також незмінна, тут вже відеокарта NVIDIA суттєво випереджає опонентку.

Результати тестів GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ: трохи більше fps за менші гроші

Втім в історії з появою GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ акцент можна робити не на скромному зростанні кількості fps, а на суттєвій зміні показника ціна/продуктивність. У той час як GeForce RTX 4080 16 ГБ під час анонсу отримала рекомендований цінник у $1199, то для трішки швидшої GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ на початку 2024 року це вже $999. Тож це вагомий аргумент для AMD переглянути вартість Radeon RX 7900 XTX та й взагалі можливість отримати у цьому класі доступніші рішення. Звичайно поки й годі очікувати подібних цінників у роздрібному продажі в Україні.