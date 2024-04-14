Користувачі RTX 4090 все ще отримують розплавлені роз’єми живлення

За даними сервісу з ремонту “NorthridgeFix”, користувачі RTX 4090 все ще звертаються щодо розплавлених роз’ємів.

12 квітня на каналі NorthridgeFix з’явилось відео, в якому порушують питання надійності роз’єму живлення RTX 4090. Тобто, історія про плавлення та згоряння нових потужних роз’ємів RTX 4090 досі залишається проблемою навіть через рік після випуску карти.

Зрештою NVIDIA оновила роз’єм до новішого стандарту 12V-2×6, а партнери пропонували приділити увагу якісному згинанню кабелів для зниження навантаження на роз’єм. Нові 12V-2×6 роз’єми оснащені коротшими інформаційними контактами, завдяки чому графічний процесор отримує додаткове живлення лише тоді, коли кабель живлення вставлено повністю.

Однак в ремонтну майстерню продовжують надходити пошкоджені графічні процесори з розплавленими роз’ємами. Працівники не рахували скільки випадків базується на новішому (12V-2×6) чи старішому (12VHPWR) стандарті, тільки зазначають, що лише за один місяць замінюють до 200 роз’ємів.

Наразі рекомендується використовувати офіційні адаптери живлення NVIDIA або рідні кабелі, які надаються виробниками блоків живлення. Будь-які адаптери, виготовлені різними компаніями, створюють певний ризик перегріву та плавлення, особливо якщо роз’єм вставлено з натяжкою. Користувачам, особливо власникам RTX 4090, оскільки деякі моделі можуть досягати 600 Вт при розгоні, слід періодично звертати увагу на роз’єм живлення на графічних процесорах.

Далі у відео NorthridgeFix демонструється процес заміни роз’єму та сподіваються, що NVIDIA зосередиться на цьому питанні при розробці майбутнього покоління відеокарт GeForce. Наразі ні AMD, ні Intel не виявили жодного інтересу до прийняття стандартів або 12V-2×6 для своїх ігрових графічних процесорів нового покоління.