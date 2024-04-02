Як показує опитування Steam про обладнання за березень 2024 року, 6,92% від усіх користувачів використовують відеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060. За минулий місяць частка зросла на 0,75%.

Крім RTX 3060 до першої п’ятірки найпопулярніших відеокарт також входять NVIDIA GeForce RTX 2060, яку використовує 4,10% користувачів, NVIDIA GeForce GTX 1650 – 4,07%, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – 4,05% та NVIDIA GeForce RTX 3070, якою користуються 3,98% опитаних.

Другою відеокартою з найбільшим приростом користувачів за минулий місяць є NVDIAI GeForece RTX 4060. Зараз вона вже восьма за популярністю, а приріст за минулий місяць складає 0,60%.

Загалом на відеокарти NVIDIA перепадає 78% усіх користувачів Steam. Далі йде AMD із 14,64%, Intel із 7,24% та 0,12% за іншими. Процесори Intel випереджають AMD – 68,07% проти 31,93%.

Щодо обсягу оперативної пам’яті, то все більшої популярності набуває варіант із 32 ГБ, який за минулий місяць побачив приріст у 2,10%. Водночас найпопулярнішим залишається варіант із 16 ГБ, який є майже у половини користувачів Steam.