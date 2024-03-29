Вартість SSD у другому кварталі 2024 року зросте ще на 10–15%

Аналітики компанії TrendForce невтішні у своїх прогнозах стосовно вартості твердотілих накопичувачів. Попри суттєве зростання цін на SSD за останні пів року, їх вартість й надалі буде підвищуватись. Виробники чипів NAND продовжують шукати баланс попиту та пропозиції, обмежуючи випуск мікросхем відповідного типу.

Попри те, що такі компанії як Kioxia та WDC у першому кварталі поточного року відчутно збільшили обсяги виробництва флеш-мікросхем, інші великі гравці цього ринку діють більш стримано, розраховуючи на додаткове підвищення цін.

TrendForce прогнозує, що вартість мікросхем NAND у другому кварталі зросте у середньому на 13–18%. Очікується, що це призведе до подорожчання SSD корпоративного класу на 20–25%, тоді як ціна користувацьких моделей підвищиться на 10–15%.

Для наочної демонстрації зміни вартості SSD за останній час, пропонуємо поглянути на динаміку коригування вартості популярної моделі Samsung 970 EVO Plus 1 ТБ в Україні. Для більшості накопичувачів характерна така ж тенденція – вартість SSD відчутно зросла за останні пів року, навіть з урахуванням зміни валютного курсу за цей період.