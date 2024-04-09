Партнери NVIDIA очікують анонсу нової лінійки відеокарт GeForce RTX 50 у четвертому кварталі поточного року. Компанія вже продемонструвала потужні обчислювачі на основі чипів з архітектурою Blackwell, тепер черга за ігровими рішеннями.

Поточна лінійка GeForce RTX 40 вже остаточно сформована. Після запуску у січні прискорених версій відеокарт RTX 40 SUPER у серії фактично не залишилось прогалин, які розробникам варто було б заповнити. Тож вочевидь увага буде прикута вже до рішень наступної генерації.

At the end of the year. — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 4, 2024

Користувач kopite7kimi, що зазвичай був точним у своїх прогнозах стосовно анонсів NVIDIA, у нещодавньому твіті запевнив, що десктопні моделі на базі GPU з архітектурою Blackwell з’являться до кінця поточного року. Напевно першими графічними адаптерами лінійки RTX 50 стануть топові рішення – GeForce RTX 5090 та GeForce RTX 5080.

За попередніми витоками, для флагманської моделі буде використовуватись графічний процесор GB202 та 512-бітова шина пам’яті. При цьому GPU у максимальній комплектації отримає 192 потокових мультипроцесора (Streaming Multiprocessors, SM) з 24 576 обчислювачами. GeForce RTX 5080 напевне буде заснована на GB203, що має удвічі меншу кількість функціональних модулів (96 SM, 12 888 CUDA). Той же kopite7kimi раніше згадував про використання пам’яті GDDR7.

Зазначимо, що це лише попередні відомості про майбутні відеокарти серії GeForce RTX 50. Втім за строками, дійсно NVIDIA вже час оновити лінійку десктопних відеокарт. Нагадаємо, що моделі GeForce RTX 4090 та GeForce RTX 4080 були представлені у кінці вересня 2022 року. Якщо підтримувати дворічний цикл оновлення дискретної графіки, то поява Blackwell у другій половині осені виглядає логічною.

Про наближення анонсу можна говорити вже не тільки спираючись на витоки з неофіційних джерел. Нещодавно NVIDIA скористалась моментом сонячного затемнення для коротенького, але досить красномовного тизера з хештегом #Eclipse2024. Судячи з кількості уподобань повідомлення, вже є чимало охочих побачити оновлену графічну лінійку NVIDIA.