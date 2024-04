Партнери NVIDIA очікують анонсу нової лінійки відеокарт GeForce RTX 50 у четвертому кварталі поточного року. Компанія вже продемонструвала потужні обчислювачі на основі чипів з архітектурою Blackwell, тепер черга за ігровими рішеннями.

Поточна лінійка GeForce RTX 40 вже остаточно сформована. Після запуску у січні прискорених версій відеокарт RTX 40 SUPER у серії фактично не залишилось прогалин, які розробникам варто було б заповнити. Тож вочевидь увага буде прикута вже до рішень наступної генерації.

At the end of the year.

