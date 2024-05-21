Завершальний місяць весни – час напередодні масштабної тайванської виставки Computex, яку виробники компонентів для ПК зазвичай обирають для гучних анонсів своїх новинок. Цьогорічне дійство у Тайбеї також має стати майданчиком для цікавих презентацій. Нові платформи, процесори, відеокарти й оце ось все. Але здебільшого на початку червня очікуються саме анонси, а ось старту продажів доведеться ще почекати. Якщо ж потужна система потрібна вже зараз, то пропонуємо у рамках традиційного “ПК місяця” розглянути актуальні варіанти десктопних збірок у трьох цінових категоріях.

Базовий ігровий ПК місяця ($600–750)

Процесор Intel Core i5-12400F (6/12; 2,5/4,4 ГГц, 18 МБ L3) $135 AMD Ryzen 5 5600 (6/12; 3,5/4,4 ГГц, 32 МБ L3) $135 Материнська плата Intel B760 (LGA1700) $90 AMD B550 (Socket AM4) $90 Пам’ять 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4-3600 $45 Відеокарта GeForce RTX 3060 12 ГБ/ GeForce RTX 4060 8 ГБ/ Radeon RX 7600 8 ГБ $320 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 PCI-E $65 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 550 Вт $60 Загальна сума для ПК на платформі Intel $715 Загальна сума для ПК на платформі AMD $715

Ігровий монітор до “Базового ігрового ПК” від нашого партнера MSI

Модель MSI G24C4 E2 на базі швидкісної VA-панелі з роздільністю 1920×1080 та часом відгуку лише 1 мс забезпечить чудовий досвід гри для систем початкового рівня. Попри невисоку ціну, монітор діагоналлю 23,6 дюйми має частоту оновлення 180 Гц, а колірне охоплення відповідає 112% sRGB та 89% DCI-P3.

Ігровий монітор MSI G24С4 E2

Процесори. Найближчі майбутні анонси фактично не торкнуться базових конфігурацій, тому збірку ігрових платформ початкового рівня цілком можна планувати з наявним асортиментом компонентів. Цього разу ми посилюємо ПК даного класу, повертаючи систему на основі рішень від Intel. У останньому випадку ми покладаємось вже на добре знайомий чип Core i5-12400F (6/12; 2,5/4,4 ГГц). Що може зробити привабливішим цей 6-ядерний процесор? Ну, звичайно, зниження ціни. Саме це ми спостерігаємо останні місяць-два. Вартість моделі додатково подешевшала на $5–10, тож тепер такий CPU можна придбати за еквівалент ~$135.

Різниця наче й невелика, але врахуємо, що з початку поточного року цей чип вже “скинув” $30–35. Це відчутно посилює позиції Intel у цьому класі, та дозволяє не споглядати на Core i3, або принаймні робити це без особливого жалю. Звичайно 4-ядерні чипи ще дешевші (~$100), але різниця в ціні вже не настільки суттєва, щоб робити вибір на користь дуже компромісного рішення. А саме таким є Core i3-12100F (4/8; 3,3/4,3 ГГц), що може бути цілком придатним для нескладних змагальних ігор, тоді як функціональної формули 4/8 може не вистачати у ресурсомістких проєктах. Саме з цієї причини навіть у базових ігрових конфігураціях ми початково орієнтуємось на 6-ядерні процесори. Ну, а найдоступнішим серед асортименту Intel тут є Core i5-12400F, який у складі подібних ПК виглядає на своєму місці.

А як щодо майбутніх чипів Arrow Lake-S? Вочевидь на початковому етапі платформа LGA1851 буде пропонуватись для систем класом вище. Вірогідно Intel ще досить тривалий час підтримуватиме актуальність LGA1700, принаймні це стосується ПК початкового рівня. У попередніх витоках ми навіть не бачимо згадки про умовні Core Ultra 3 – лише потужніші Core Ultra 5/7/9. Нагадаємо, що нові CPU також будуть підтримувати виключно оперативну пам’ять DDR5. Хоча материнські плати та модулі відповідного стандарту ОЗП відчутно знизились у ціні, вони все ще дорожчі за відповідні рішення під DDR4. Для доступних конфігурацій це також досить принциповий момент.

Ще один цікавий нюанс LGA1851, який потребує уточнення при використанні платформи для відносно недорогих ПК. Якщо підтвердяться попередні відомості про те, що Intel відмовляється від підтримки технології багатопоточності Hyper-Threading, умовні “Core Ultra 3” можуть мати функціональну конфігурацію 4/4. Тобто 4-ядерні чипи, що одночасно обробляють лише 4 потоки даних. І це потенційно може стати проблемою, навіть якщо фактична продуктивність на такт (IPC) у чипів Arrow Lake-S відчутно зросте. Моделям старших лінійок будуть компенсувати зменшення обчислювальних потоків за рахунок додаткових енергоефективних ядер, а от що Intel запропонує для 4-ядерних чипів – інтрига.

Схоже, що платформа LGA1700 ще досить тривалий час буде залишатись основною для базових ігрових систем, тому у цьому випадку можна сміливо обирати відповідні доступні компоненти, не очікуючи майбутніх анонсів.

Те ж стосується й недорогих систем на базі AMD. Тут платформа Socket AM4 досі пропонує чудове співвідношення ціна/продуктивність, тож у своїй ніші вона безальтернативна. Для найдоступніших ігрових ПК у AMD є просто вбивчий варіант – Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц), який при роздрібній вартості еквівалентній $80 чудово виглядає у якості стартового CPU. Втім для повноцінної конкуренції з 6-ядерником Intel ми пропонуємо зупинитись на сучаснішому та більш продуктивному Ryzen 5 5600 (6/12; 3,5/4,4 ГГц). Дана модель також поступово продовжує знижуватись у ціні й на поточний момент пропонується за аналогічну суму, що й візаві від Intel – $135. У безпосередньому протистоянні перевага конкретної моделі визначалася б у залежності від певної задачі, але у цілому це гідні опоненти, які дуже добре підходять для ігрових систем базового рівня. Навіть з певним запасом для цієї категорії ПК.

Материнські плати. Для платформи на основі компонентів AMD найдоступнішими материнськими платами залишаються моделі на чипсетах AMD A520/B450 вартістю від $60–70. Втім за відсутності жорстких обмежень бюджету, навіть для базових конфігурацій краще обирати серед моделей на AMD B550. Останні мають перевагу в вигляді підтримки шини PCI Express 4.0, що виключає будь-які нюанси щодо використання відеокарт з інтерфейсом PCI-E x8, а це більшість актуальних моделей початкового рівня та навіть певні адаптери класом вище. Процесори Ryzen 5 5600/3600 також підтримують PCI-E 4.0, тож при виборі плати на AMD B550 платформа дозволить реалізувати канал необхідної пропускної здатності для відеокарт. Втім моделі на новішому чипсеті дещо дорожчі. Старт з $70–80, а певний вибір з’являється при збільшенні бюджету до ~$100.

Якщо доводиться йти шляхом економії, обираючи простіші плати на AMD A520/B450, бажано споглядати у бік відносно недорогих відеокарт з інтерфейсом PCI-E x16. Такі моделі є на ринку. А ось комбінація плати з PCI-E 3.0 та графічного адаптера, обмеженого каналом PCI-E x8, може мати неприємні наслідки. У більшості випадків втрати продуктивності будуть некритичними (0–5%), але у виключних ситуаціях, коли пропускна здатність PCI-E принципово важлива, падіння fps може складати навіть до 20%. Така собі перспектива. Якщо немає бажання під час запуску чергового проєкту перейматись на рахунок можливих втрат кадрів/c саме через обмеження ПЗП системної шини, є сенс доплатити за материнську плату з PCI-E 4.0.

У випадку з платформою Intel також є схожа дилема. Найдоступніші материнські плати на чипсеті Intel H610 підтримують шину PCI-E 4.0, проте не дозволяють використовувати оперативну пам’ять у режимах понад тих, що обмежені специфікаціями для CPU. Якщо обмеження режиму DDR4-3200 не бентежать, можна обійтись простою моделлю за ~$75. Якщо ж, хочеться використовувати модулі DDR4-3600+, доведеться споглядати у бік дорожчих плат на Intel B760/B660. У цьому випадку бюджет потрібно збільшувати до $90–100.

Відеокарти. Для базових ігрових систем залишається актуальною вже добре знайома трійка відеокарт – GeForce RTX 3060 12 ГБ, GeForce RTX 4060 8 ГБ та Radeon RX 7600 8 ГБ. Вказані моделі від NVIDIA зараз очолюють рейтинги популярності відеокарт, яким надають перевагу користувачі прайс-агрегаторів та відвідувачі інтернет-магазинів в Україні. Саме GeForce RTX 3060 та RTX 4060 фактично розділяють перше та друге місця у топ 10 графічних адаптерів. Помірна вартість та загалом хороше співвідношення ціна/продуктивність приваблюють чималу кількість гравців.

Досить близька роздрібна вартість відеокарт ($320+) дещо ускладнює кінцевий вибір, який все ж доведеться робити, покладаючись на власні пріоритети та уподобання. Якщо впевнені у тому, що 12 ГБ пам’яті має більшу вагу для потенційного строку упродовж якого відеокарта буде залишатись актуальною, то тут вибір досить очевидний – GeForce RTX 3060 12 ГБ. Також ця модель буде більш логічним придбанням, якщо ви дещо зекономили на платформі AMD, та обрали доступнішу плату на чипсетах AMD A520/B450 з підтримкою лише PCI-E 3.0. Що ж стосується GeForce RTX 4060 8 ГБ, то це варіант на випадок, якщо є бажання отримати підтримку DLSS 3.0. До того ж у випадках коли 8 ГБ пам’яті цілком достатньо, новіша модель зазвичай буде на ~10–15% продуктивніше та економічніше попередниці.

Ну, й звичайно не варто забувати про варіант з Radeon RX 7600 8 ГБ. Дуже гідна опонентка для GeForce RTX 4060 8 ГБ, хоча для підвищення привабливості, цінникам моделей серії бажано впевненіше знижуватись до ~$280–300. При відносно невеликій різниці у вартості з такою для адаптерів NVIDIA, частіше перевага віддається саме останнім.

Оптимальний ігровий ПК місяця ($1200–1400)

Процесор Intel Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц) $185 AMD Ryzen 5 7500F (6/12; 3,7/5,0 ГГц, 32 МБ L3) $190 Материнська плата Intel B760 (LGA1700, DDR5) $150 AMD B650/A620 (Socket AM5) $150 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-5600/6000 $110 Відеокарта GeForce RTX 4070 12 ГБ / Radeon RX 7800 XT 16 ГБ $620 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 NVMe, PCI-E x4 $90 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 650 Вт $130 Загальна сума для ПК на платформі Intel $1285 Загальна сума для ПК на платформі AMD $1290

Ігровий монітор для “Оптимального ігрового ПК” від нашого партнера MSI

27-дюймовий ігровий монітор MSI Optix G27CQ4 E2 на конрастній VA-матриці з вигнутою поверхнею (1500R) та роздільністю 2560×1440 точок. Частота оновленя у 170 Гц та час відгуку у 1 мс забезпечать оптимальний ігровий досвід.

Ігровий монітор MSI Optix G27CQ4 E2

Процесори. Споглядаючи на подальше зниження вартості Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц) годі й чекати кращого варіанта для платформи Intel. Знаковий чип Core 12-го покоління вже можна придбати за еквівалент $185, тож саме ця модель зараз вочевидь пропонує найкраще співвідношення ціна/продуктивність у даній категорії. Враховуючи жести, раніше не притаманні Intel, складається враження, що попри досить суворий традиційний підхід стосовно чипів попередніх генерацій без значних цінових поступок, виробник за необхідності все ж дозволяє собі відійти від наслідуваних догм. Ну, а що, у конкурента така тактика працює безвідмовно, а враховуючи що у сегменті DIY ситуація складається таким чином, що для балансу потрібні нові підходи, навіть якщо вони не вкладаються у звичну канву, то ціновий фактор завжди був одним із найбільш дієвих.

Якщо з якихось причин у вас є перестороги на рахунок використання у новій системі процесора, що був представлений у 2021 році, у якості підходящих варіантів для оптимальних конфігурацій можна розглядати Core i5-13400F (6/12+4; 2,5/4,6 ГГц + 1,8/3,3 ГГц) або Core i5-14400F (6/12+4; 2,5/4,7 ГГц + 1,8/3,5 ГГц). Перший вже можна придбати за еквівалент $200, “оновлена” модель з мінімально підвищеними частотами обійдеться у $220. Обидва будуть дещо повільнішими за Core i5-12600KF, але економічніші під навантаженням та постачаються у комплекті з базовим кулером. Обидва останні аргументи у контексті ігрової платформи досить слабенькі, але добре, коли є можливість обирати.

Що на рахунок майбутньої платформи LGA1851 для оптимальних конфігурацій? Зазвичай для цієї категорії систем ми орієнтуємось на доступні моделі серії Core i5. В мережі вже з’являються згадування чипів майбутньої “п’ятірки”, яка у черговому поколінні отримає назву Core Ultra 5. Молодшою моделлю серії вочевидь стане процесор Core Ultra 5 240 (F), технічні характеристики якого достеменно ще не відомі. Поки є попередній орієнтир – 10-ядерний чип, що буде включати 6 продуктивних ядер (P-Cores) та 4 енергоефективних обчислювачі (E-Cores). Якщо припущення про відсутність підтримки Hyper-Threading підтвердиться, отримаємо CPU з функціональною формулою 6/6+4. Тобто це буде 10-ядерний 10-потоковий процесор. Дуже цікаво яким чином Intel буде компенсувати відсутність HT, яка зазвичай суттєво збільшує продуктивність у багатопотокових завданнях.

Що ж загалом стосується LGA1851 у контексті систем середнього рівня, то тут доведеться зачекати. Напевно запуск нової платформи традиційно розпочнеться з представлення топових рішень, а вже масові чипи та материнські плати для них будуть запропоновані лише через деякий час. Тож якщо збірка ПК планується досить терміново, є сенс обирати з наявних компонентів для LGA1700.

Минулого разу як можливий варіант оптимальної конфігурації AMD ми розглядали систему на базі Socket AM4. Компанія дійсно підтримує актуальність цієї платформи, намагаючись запропонувати рішення з привабливим співвідношенням ціна/продуктивність. Втім коли мова йде про новий ПК, вочевидь перспективніше виглядає Socket AM5. Так, ці рішення дещо дорожче, але різниця у вартості необхідних компонентів зазвичай вже прийнятна для систем середнього класу. До того ж тут також впроваджуються цінові оптимізації, що додатково підвищує цікавість.

Одним з прикладів є Ryzen 5 7500F (6/12; 3,7/5,0 ГГц), який вже можна придбати за ~$190. У переважній більшості ігор цей чип буде швидшим за 8-ядерний Ryzen 7 5700X, який ми використовували у квітневих конфігураціях “ПК місяця”. Якщо ви з власних переконань орієнтуєтесь на чипи з інтегрованою графікою, то тут найдоступнішим варіантом буде Ryzen 5 7600 (6/12; 3,8/5,1 ГГц) за ~$210. Така опція не буде зайвою, особливо у поточні буремні часи, коли для живлення системи може використовуватись генератор або зарядна станція. У таких умовах можливість перемкнутись на економічне вбудоване відеоядро буде у нагоді.

Материнські плати. Для платформи Intel пропонуємо орієнтуватись на плати з чипсетом Intel B760. Хоча чипи Intel універсальні у плані підтримки оперативної пам’яті, цього разу повертаємось до DDR5. Так, материнські плати під цей стандарт ОЗП, як і самі модулі, дещо дорожче за комбінацію з DDR4, але саме для ігрових систем додаткова пропускна здатність може в певних іграх додавати fps, до того ж комплект DDR5 згодом можна буде використати під час наступного апгрейда.

Найдешевші материнські плати від ASRock/Biostar/Maxsun на чипсеті Intel B760 з підтримкою DDR5 вже можна придбати навіть за еквівалент $100. Втім це точно не рекомендація. Більш-менш оснащені моделі пропонуються за $130–150, саме на такі пристрої варто орієнтуватись.

Платформу середнього рівня на AMD можна будувати, використовуючи плату на базі AMD B650. Тут також є нечисельні приклади максимально доступних моделей (~$100), але виділяючи на придбання ті ж $130–150, можна вже підібрати пристрій відповідного оснащення та функціональності. Звичайно, використовуючи платформу Socket AM5 за замовчуванням мається на увазі робота з оперативною пам’яттю стандарту DDR5.

Відеокарти. Зараз на ринку представлений чудовий асортимент відеокарт для ігрових систем середнього класу. Дуже потужно тут виглядають Radeon RX 7800 XT 16 ГБ, що пропонуються від $580. Напевно зараз це дійсно оптимальний варіант, якщо немає якихось особистих упереджень до дискретної графіки AMD або для робочих процесів не використовується ПЗ з оптимізаціями під CUDA. Саме у контексті ігрової відеокарти Radeon RX 7800 XT зараз пропонує хороші можливості, особливо якщо використовується монітор з режимом 1440p чи навіть 4К.

Баланс характеристик без очевидних слабких місць та 16 ГБ пам’яті додають ефекту певного запасу потужності. Хіба що за роботою з трасуванням променів цій моделі важко конкурувати з опонентками від NVIDIA. До речі, саме принципове покращення модулів обробки RT має стати однією з ключових особливостей графічної архітектури наступного покоління AMD RDNA 4. Що ж взагалі стосується графіки цієї генерації, то за попередніми чутками у рамках лінійки Radeon RX 8000 розробники акцентують увагу саме на рішеннях середнього класу, вкладаючи менше зусиль у топові моделі. Втім, це поки лише припущення, які не мають ніякого практичного підґрунтя.

А ось з чим поточним відеокартам AMD доводиться стикатись у теперішньому часі, то це з дуже потужною конкуренцією з боку рішень NVIDIA. До того ж враховуючи значну перевагу у розповсюдженні останніх, то саме AMD доводиться підлаштовуватись під ті умови, що нав’язує опонент. Вдається начебто непогано, але фактична частка ринку дискретних відеокарт – річ невблаганна, та якісний показник ситуації з успішністю тих чи інших продуктів. Під час нещодавнього аналізу популярності відеокарт в Україні у “топ 10” потрапило лише дві серії графічних адаптерів AMD (одна з них – Radeon RX 7800 XT 16 ГБ). До першої десятки підтягуються ще певні рішення, але загалом ситуація відповідає загальним 80/20. Тож AMD доведеться надалі прикладати надзусилля, щоб змінити ситуацію.

Якщо ж повертатись до відеокарт NVIDIA для поточних оптимальних конфігурацій, то тут збалансованим рішенням залишається GeForce RTX 4070 12 ГБ. Так, відеокарта має 12 ГБ пам’яті замість бажаних 16 ГБ, але це скоріше не проблема, а особливість до якої не так важко пристосуватись. Зазвичай наявної місткості достатньо для 1440p навіть на максималках. У тих відверто нечастих випадках, коли для чергової гри у такому режимі знадобиться більше, шляхом нескладних маніпуляцій у налаштуваннях можна буде вкластися у вимоги без суттєвих візуальних відмінностей картинки. Ну, а в іншому GeForce RTX 4070 залишається чудовим рішенням. Хороша продуктивність та енергоспоживання до 200 Вт. Ті 5–10%, якими вона поступається RX 7800 XT, відеокарта із запасом перекриє після активації трасування променів, де вона на 20% швидша за опонентку.

GeForce RTX 4070 12 ГБ зазвичай дещо дорожчі за пропозицію від AMD. Моделі серії стартують у роздрібному продажі з $600–620 у той час, як Radeon RX 7800 XT мають на $20–30 нижчий вхідний поріг. Хоча будемо відверті, подібна різниця навряд буде визначальною, коли мова йде про придбання відеокарти цього класу.

Оперативна пам’ять. Попри те, що аналітики невпинно попереджають про зростання вартості мікросхем пам’яті, яке має відзначитись безпосередньо на ціні модулів ОЗП, поточні цінники наявних комплектів DDR5 залишаються досить стабільними. Оптимальні ігрові конфігурації ми вже тривалий час рекомендуємо оснащувати 32 ГБ пам’яті. Такої місткості напевно вистачить навіть для “найважчих” проєктів.

Прості двоканальні комплекти DDR5-5600/6000 вже можна придбати за $110. Так, це все ще більше ніж $75, яких вистачає для набору такої ж місткості, але стандарту DDR4-3600. Але, знову ж таки, у масштабах загальної вартості системи різниця вже не виглядає визначальною. У випадку з платформою AMD Socket AM5 це варто прийняти як даність, а для LGA1700 – це можливість додатково прискорити ігрову систему, якою варто скористатись.

Прогресивний ігровий ПК місяця ($2000+)

Процесор Intel Core i5-14600K (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц, 2,6/4,0 ГГц) $350 AMD Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц; 96 МБ L3) $410 Материнська плата Intel Z690/Z790 (LGA1700) $230 AMD B650 (Socket AM5) $200 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000 $130 Відеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ / Radeon RX 7900 XT 20 ГБ $900 Накопичувач SSD 2 ТБ, M.2 PCI-E 4.0 $170 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 750 Вт $210 Загальна сума для ПК на платформі Intel $1990 Загальна сума для ПК на платформі AMD $2020

Ігровий монітор до “Прогресивного ігрового ПК” від нашого партнера MSI

MSI MAG 323UPF – топовий 32-дюймовий ігровий екран з якісною IPS-матрицею. Панель має роздільність 3840×2160, частоту оновлення 160 Гц, розширений колірний охват (126% sRGB та 95% DCI-P3) та підтримує HDR. Монітор оснащений портом Type-C (90W PD) з можливістью живлення та підзарядки портативних пристроїв.

Ігровий монітор MSI MAG 323UPF

Процесори. Для потужних ігрових систем на платформі Intel ми продовжуємо рекомендувати чипи Core i5-14600K/KF (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц + 2,6/4,0 ГГц). Топовий процесор серії певним чином зберігає баланс між необхідною продуктивністю, енергоспоживанням та ціною. Хоча приналежність до лінійки Core i5 може ввести в оману стосовно необхідної ефективності системи охолодження. Для охолодження CPU не зайвим буде повітряний суперкулер, або навіть рідинна СРО. Під багатопотоковим навантаженням споживання енергії може сягати 180–200 Вт, тож півмірами тут не відбудешся. Звичайно в іграх показники будуть суттєво нижчими, втім платформи такого рівня використовуються не лише для забавок. На відміну від ситуацій з топовими Core i9, прецедентів нестабільної роботи платформ на Core i5 не було, це ще один аргумент не користь раціональної достатності.

Версія чипа з активованою інтегрованою графікою за відомих причин стає актуальнішою, ніж зазвичай. Модифікація Core i5-14600K коштує на ~$30 дорожче за KF-модифікацію. Додаткові витрати завжди неприємні, але це дозволить суттєво довше працювати на ПК в умовах обмежень енергопостачання.

Що ж стосується топових чипів Intel, то компанія вже надала виробникам материнських плат свої рекомендації стосовно коригування прошивок. Основною проблемою тут є фактично безлімітні режими роботи CPU, що не обмежуються за струмом, напругою та енергоспоживанням. Виробники плат зазвичай початково використовують профілі, що дозволяють процесорам працювати на межі можливостей коли чип незалежно від характеру навантажень максимально форсується без обмежень по часу. Саме такі умови можуть призводити до збоїв у роботі.

Щоб уникнути потенційної нестабільності, Intel вимагає від виробників передбачити за замовчуванням профіль BIOS, що відповідає стандартним специфікаціям процесорів. Своєю чергою такий режим призводить до суттєвого зниження продуктивності CPU. Тож подібне рішення можливо також не стане остаточним. Схоже тут ще триває дискусія між виробниками, які саме параметри вважати базовими. Можливо відповідні профілі BIOS будуть залежати від безпосередніх можливостей конкретних моделей материнських плат.

Тим, хто планує збірку прогресивної системи, напевно було б цікаво дізнатися про особливості майбутньої платформи LGA1851. На жаль достеменної інформації тут поки обмаль. Це все ще досить загальні відомості, попередні витоки та припущення. Згідно з останніми, початково ми очікуємо анонсу чипів Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K та Core Ultra 5 245K. Топова модель отримає конфігурацію з 8 продуктивними ядрами на архітектурі Lion Cove та 16 енергоефективними Skymont – 8P+16E. При цьому згадується прискорення P-Cores до 5,5 ГГц. Майбутня “сімка” запропонує формулу 8P+12E, тобто позбудеться чотирьох E-Cores та напевно буде мати нижчі робочі частоти. Ну, а старша модель серії Core Ultra 5 задовольниться комбінацією 6P+8E. Всі ентузіастські моделі отримали базовий TDP у 125 Вт. Десктопні чипи Arrow Lake-S також отримають апаратний NPU-модуль продуктивністю до 50 TOPS для ШІ-прискорення.

Дуже ймовірно, що Intel все ж наважиться на важливий крок, відмовившись від підтримки Hyper-Threading. Тому дуже цікаво, яким чином це вплине на можливості чипів у багатопотокових задачах. Зазвичай у подібних умовах HT додавала ~20% продуктивності. Невже архітектура Lion Cove дозволить компенсувати подібні “втрати”? Особливо з урахуванням потенційно нижчих робочих частот CPU. Сподіваємось, що Intel тут вдасться приємно здивувати.

Попередньо презентація та початок продажів платформи очікується у четвертому кварталі поточного року (жовтень-грудень). Втім чимало деталей стосовно LGA1851 та чипів Arrow Lake-S виробник обіцяє розкрити на Computex 2024, що відбудеться вже на початку червня. Отже, якщо ви не плануєте відтерміновувати збірку нової системи – в рамках LGA1700 цілком можна за розумну ціну обрати підхожі варіанти з прогнозованими можливостями. Якщо ж придбання подібної системи – питання середньострокової перспективи, є сенс як мінімум дочекатись уточнень стосовно майбутньої платформи Intel. Цього разу оновлення буде досить радикальним, та не обмежиться лише додатковими +5–10% до продуктивності.

Систему на AMD цього разу ми “заряджаємо” найпотужнішим ігровим процесором з асортименту виробника – Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц). Модель все ще досить коштовна ($400+), але наявність 96 МБ кеш-пам’яті L3 зазвичай відчутно позначається на продуктивності саме в іграх, тож можливість отримати найкраще чогось та варта. Якщо така опція не принципова, ви використовуєте графічні режими 1440p/4К, а додаткова економія має пріоритет – можна розглянути варіанти з 8-ядерними чипами Ryzen 7 7700/7700X. Вони цілком впораються, зберігши у гаманці ~$100, але ефект від володіння топовим рішенням буде втрачено.

AMD також активно готує оновлення лінійки десктопних процесорів. Майбутні чипи вже напевно отримають позначення Ryzen 9000 та будуть доступні у поточному році. За оптимістичними прогнозами нові CPU можуть офіційно анонсувати навіть на все тій же виставці Computex 2024. Або, як мінімум, розкриють деталі стосовно технічних характеристик сімейства Granite Ridge. Процесори призначені для платформи Socket AM5 та будуть сумісними з наявними материнськими платами. Більшість останніх вже навіть отримали відповідне оновлення прошивок. Хоча Ryzen 9000 збережуть конструктивне компонування та у топовому варіанті запропонують 16-ядерну конфігурацію, чипи отримають нову обчислювальну архітектуру Zen 5.

Деталі на рахунок наявних удосконалень ми взнаємо вже зовсім скоро, втім є очікування, що цього разу архітектурні зміни не призведуть до суттєвого прискорення. Збільшення продуктивності на такт зросте, але за попередніми витоками загальний приріст IPC буде в межах 10–12%. Навіть зважуючи на можливу зміну техпроцесу та підвищення робочих частот, навряд такі пришвидшення можуть зупинити тих, хто вже наважився на придбання Ryzen 7 7800X3D. Напевно згодом ми також побачимо Ryzen 9000 з 3D V-Cache, але початково це будуть класичні варіанти з інтегрованим L3 на 32 МБ.

У будь-якому випадку, якщо ви орієнтуєтесь на прогресивні конфігурації, є сенс дочекатись презентації Лізи Су (Lisa Su) на Computex, частина якої буде присвячена саме новим десктопним чипам Ryzen 9000. Оцінивши переваги нових моделей та строки появи чипів у продажу буде простіше скласти план дій стосовно майбутньої системи.

Материнські плати. Обираючи платформу для системи на Intel, ми пропонуємо звертати увагу на плати з чипсетами Intel Z790. У цьому випадку тип підтримуваної пам’яті навіть не обговорюється, у цьому класі орієнтуємось виключно на моделі з DDR5. Асортимент плат під пам’ять попереднього стандарту суттєво менший, при цьому вони зазвичай маркуються позначеннями “DDR4/D4” безпосередньо у назві пристроїв.

Оновлені плати на Intel Z790 здебільшого пропонуються з підсиленими модулями стабілізації живлення (VRM), що корисно при використанні топових CPU. Тож навіть якщо ви не плануєте розгін процесора, певний запас потужності тут не буде зайвим. Якщо ж обладнаєте ПК ефективною системою охолодження та згодом відчуєте ентузіастський потяг, Core i5-14600K/KF можна суттєво прискорити, хоча відносний приріст продуктивності навряд виправдає збільшення енергоспоживання. Але ж “спортивний інтерес” можна буде задовольнити, а тут здебільшого не йдеться про раціональність.

Якщо вже зараз розмірковувати на рахунок майбутньої платформи LGA1851, то слід зазначити, що Intel намагатиметься збільшити роль та значення Thunderbolt. Схоже, що Thunderbolt 4 може стати стандартним інтерфейсом для материнських плат на базі Intel Z890. Топові моделі оснащуватимуться навіть Thunderbolt 5 за допомогою додаткового контролера Barlow Ridge. Порт зі швидкістю передачі даних до 80 Гб/c поки точно не назвеш опцією найпершої потреби, але за необхідності така опція може бути корисною.

Intel нещодавно запропонувала програмний комплекс Thunderbolt Share, що дозволяє об’єднати два ПК, оснащених портами Thunderbolt 4/5. Швидка передача файлів, синхронізація, спільне використання периферії (включно з монітором). При цьому обидва ПК можна об’єднати напряму за допомогою відповідного кабелю, або використати додаткову док-станцію. Реалізація Thunderbolt Share потребує перевірки, але, на перший погляд, відчувається намагання надати практичного зиску швидкісним портам, які зазвичай використовуються неефективно.

Для прогресивної платформи AMD можна обирати підхожу материнську плату серед моделей на AMD B650. Функціональність чипсета цілком задовольняє потреби навіть достатньо вибагливого користувача. Такі моделі навіть дозволяють самостійно форсувати процесор, втім для Ryzen 7 7800X3D це майже неактуальна опція, хіба що за великого бажання можна побавитись Precision Boost Overdrive (PBO) та Curve Optimizer (CO).

Наявні плати для Socket AM5 будуть працювати з процесорами Ryzen 9000. Одночасно з чипами Granite Ridge розробники напевно запропонують якесь оновлення платформи, принаймні з цим завданням впораються виробники материнських плат. Однак вже доступні у продажу плати підтримуватимуть майбутні CPU. Єдине що знадобиться – оновити BIOS.

Відеокарти. Якщо не шукати шляхів суттєвої економії при збірці потужної ігрової платформи, то раціональним вибором для цієї категорії систем залишаються GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ та Radeon RX 7900 XT 20 ГБ. Початкова стабілізація цін на нові моделі NVIDIA вже відбулась, хоча й не принесла бажаного ефекту. Навіть за стартові моделі RTX 4070 Ti SUPER доведеться сплатити понад $900, тоді як за форсовані моделі з більш ефективними охолоджувачами можуть просити $1000+. Такою є плата за можливість володіти потужною відеокартою з 16 ГБ пам’яті, що дозволяє не турбуватись на рахунок можливої нестачі локальної ОЗП. Тут можна загадати про GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, але ж ми наголошуємо на визначенні “потужна відеокарта”.

Загалом GeForce RTX 4070 Ti SUPER лише близько 10% поступається GeForce RTX 4080 та майже наздоганяє останню за певної вдачі після додаткового розгону. Щобільше, ентузіасти змогли впевнитись, що оновлена “Ti-ка” може навіть випереджати RTX 4080 після заміни чипів пам’яті, які стабільно працюють на ефективних 26 000 МГц. Але то вже забаганки для екстремальщиків, яких сам процес досягнення поставленої мети забавляє більше за результат та практичну користь.

Radeon RX 7900 XT 20 ГБ представлені майже у тій самій ціновій категорії, хіба що на цікаві моделі вже можна розраховувати за $900. Якогось особливого представлення відеокарти цієї серії не потребують. Хіба що хотілось би отримати ще трішки нижчі роздрібні цінники. Оновлена GeForce RTX 4070 Ti SUPER впритул наблизилась до показників RX 7900 XT у класичному рендерензі та має відчутну перевагу після активації трасування променів (+20–25%). Тож для певного балансу бажані додаткові знижки на моделі AMD. Так, останні пропонують додаткові 4 ГБ пам’яті, але саме в іграх зазвичай практичної переваги це вже не надає.

Як ми вже зазначали, під час роботи над графічною архітектурою RDNA 4 розробники акцентуються на суттєвому покращенні блоку обробки трасування променів. Це точно не сама сильна сторона поточних моделей AMD. І якщо у випадку з відеокартами середнього та особливо початкового рівнів додаткові “покращувачі” зображення скоріше вважаються екзотикою, то маючи потужну недешеву систему хотілось би отримати відповідну можливість грати з максимальним комфортом навіть після активації якісного RT.

Тож розраховуємо на суттєве підсилення відповідного блоку в умовних Radeon RX 8000. Сподіваємось, що попри можливий акцент на моделях середнього класу, AMD все ж запропонує й більш потужні відеокарти в рамках наступного покоління. Бо ж основний конкурент тут не дрімає, готуючи свої рішення.

Витоки стосовно майбутньої лінійки NVIDIA RTX 50 поки досить суперечливі. Спочатку була інформація про те, що у поточному році з’явиться лише флагман майбутньої серії – GeForce RTX 5090, втім згодом обізнані джерела вказали на те, що все ж ми побачимо дві відеокарти на GPU з архітектурою Blackwell – GeForce RTX 5090 та GeForce RTX 5080, причому з високою ймовірністю початково у продаж потрапить саме остання модель, а топове рішення буде доступне через кілька тижнів. Так чи так, вочевидь нові графічні адаптери NVIDIA з’являться до кінця 2024 року. Орієнтовних строків поки немає, крім узагальнення “Q4 2024”. Непевно Computex 2024 стане місцем оприлюднення офіційної інформації та численних витоків стосовно майбутніх компонентів.