У вівторок, 18 червня, акції NVIDIA зросли на 3,6%, внаслідок чого капіталізація виробника чипів збільшилася до $3,34 трильйона. Це знову зробило компанію найдорожчою у світі, яка випередила Microsoft та Apple. Про це пише CNBC.

Лише протягом цього року акції компанії виросли на 170%. Приріст у 24% відбувся після фінансового звіту, який опублікували у травні та внаслідок якого NVIDIA обійшла капіталізацію Apple.

Такі успіхи забезпечені чипами для штучного інтелекту. Наразі компанія охоплює близько 80% ринку чипів для центрів обробки даних, який значно зріс після того, як OpenAI, Microsoft, Meta та інші компанії почали вкладатися у розвиток ШІ.

За останній квартал дохід від центрів обробки даних компанії виріс на 427% порівняно з минулим роком – до 22,6 мільярда доларів. Це становить близько 86% від загального обсягу продажів виробника мікросхем.

Серед іншого нещодавнє дослідження демонструє, що компанія також займає 88% ринку відеокарт. З 8,7 мільйона поставлених у першому кварталі 2024 року відеокарт, NVIDIA відповідає за 7,66 мільйона.