Компанія AMD збільшує асортимент процесорів для десктопної платформи Socket AM5. Нещодавно розробник розширив лінійку чипів Ryzen 8000, додавши до нової серії моделі Ryzen 7 8700F та Ryzen 5 8400F. Компанія запропонувала чергові CPU, не привертаючи до них особливої уваги – на сайті AMD з’явились відповідні сторінки з описом технічних характеристик. У чому ж особливість представлених рішень?

Судячи з того, що у назвах моделей присутній індекс “F”, відразу нескладно здогадатись, що ми маємо справу з чипами без інтегрованої графіки. Дійсно Ryzen 7 8700F та Ryzen 5 8400F пропонуються з деактивованими iGPU. Ця опція вже сама по собі є досить незвичною для чипів лінійки Ryzen 8000, що початково позиціонувались як APU з досить потужним інтегрованим відеоядром. Втім AMD намагається розширювати асортимент, надаючи можливість обрати найкраще рішення з урахуванням власних потреб.

Отже, старша модель Ryzen 7 8700F є “похідною” від Ryzen 7 8700G. Це 8-ядерний 16-потоковий чип з архітектурою Zen 4, що має частотну формулу 4,1/5,0 ГГц та оснащений 16 МБ L3. Як бачимо, різниця зі старшою моделлю – мінус 100 МГц та відсутність інтегрованої графіки. На жаль, окрім iGPU, тут також деактивований модуль Ryzen AI.

Що стосується Ryzen 5 8400F, то це вже 6-ядерний 12-потоковий процесор з частотною формулою 4,2/4,7 ГГц та 16 МБ L3. Можна було б припустити, що тут мова йде про дещо уповільнений Ryzen 5 8500G з вимкнутою графікою, але, судячи зі специфікації, Ryzen 5 8400F структурно подібний до Ryzen 5 8600G. Всі шість ядер тут мають архітектуру Zen 4, тоді як для Ryzen 5 8500G властива вже комбінація з двома ядрами Zen4 та чотирма компактнішими обчислювачами Zen4с, що працюють на нижчих частотах.

Як і у випадку з Ryzen 7 8700F, для роботи системи з Ryzen 5 8400F знадобиться дискретна відеокарта, а сам чип також не отримав Ryzen AI для обробки ШІ-алгоритмів.

Обчислювальна продуктивність тут навряд чимось здивує. Перші експрес тести демонструють, що Ryzen 7 8700F лише мінімально поступається Ryzen 7 8700G. Своєю чергою Ryzen 5 8400F у багатопоточному режимі на 8–10% повільніший за Ryzen 5 7500F. В іграх напевно різниця буде відчутнішою через більшу місткість L3 в останнього CPU. Втім тут все вирішить запропонована вартість.

Але саме з рекомендованими цінниками є питання. Річ у тім, що Ryzen 7 8700F та Ryzen 5 8400F початково будуть пропонуватись лише для OEM-партнерів. Напевно ці моделі у з часом також потраплять у роздрібний продаж, але офіційна рекомендована ціна (MSRP) для цих моделей на жаль не буде офіційно об’явлена. Тож тут вже все буде вирішувати реальний ринковий попит.

Перші згадки про Ryzen 7 8700F та Ryzen 5 8400F з’явились на партнерській конференції у Китаї, де також були анонсовані інші продукти AMD. Тож початково були припущення, що ці процесори будуть запропоновані лише для східного регіону. Але, схоже, очікується ширша географія доступності Phoenix без iGPU. Чи потрібні взагалі такі процесори за наявності чипів Ryzen 7000?