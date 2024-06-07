Згідно з новим дослідження ринку від аналітичної компанії Jon Peddie Research (JPR), постачання відеокарт зменшуються з кварталу у квартал, але зростають у порівнянні з минулим роком. Водночас NVIDIA лише збільшує свою частку на ринку. Про це пише Tom’s Hardware.

У порівнянні з IV кварталом 2023 року, частка NVIDIA на ринку графічних процесорів зросла на 8% – до 88%. Компанія поставила 7,66 мільйона відеокарт у I кварталі 2024 року та 7,6 мільйона у IV кварталі 2023-го. Водночас у I кварталі минулого року компанія поставила лише 5,26 мільйона.

Нагадаємо, що 5 червня компанія випередила Apple та стала другою найдорожчою компанією за ринковою ціною, поступаючись лише Microsoft.

У AMD справи гірше. Компанія втратила 7% ринку у порівнянні з попереднім кварталом, але AMD показує кращі результати, ніж минулого року. У першому кварталі 2024 року компанія поставила 1,04 мільйона відеокарт, а в IV кварталі 2023 року – 1,81 мільйона. Але в I кварталі минулого року цей показник складав лише 0,75 мільйона.

Intel поки що у статистику взагалі не входить, оскільки компанія ще не встигла розігнатися на ринку відеокарт з Arc A770 та A750. Постачання компанії були незначні та не увійшли у загальну статистику.

У порівнянні з минулим роком ринок відеокарт виріс на 39,2%, однак у порівнянні з минулим кварталом – знизився на 7,9%. Таке скорочення обсягів постачання було передбачено й свідчить про те, що після кількох неспокійних років через пандемію ринок відеокарт знову зростає. Загалом у I кварталі 2024 року поставили 8,7 мільйона карт, а у попередньому кварталі – 9,5 мільйона.