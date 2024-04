«Ігри про космос» – це насправді занадто широка категорія. До неї попадають космосими на кшталт Elite: Dangerous, X4: Foundations чи Everspace 2, масштабні рольові ігри типу Mass Effect чи Starfield, ігри жахів, як то Dead Space чи Alien: Isolation, стратегії у стилі Stellaris, Endless Space 2 чи Terraformers, навіть симулятори ходіння у дусі Deliver Us Mars або The Invincible. Все це дуже класні ігри, але сьогодні, з нагоди Міжнародного дня польоту людини у космос, ми поговоримо про проєкти присвячені дослідженню та підкоренню позаземного простору, конструюванню космічних кораблів та вивченню цікавих космічних явищ.

До речі, 12 квітня – це не лише пам’ятна дата 1961 року, коли українці Сергій Корольов та Валентин Глушко запустили першу людину у космос, це ще і дата першого старту космічного човника Space Shuttle у 1981 році.

А тепер поїхали досліджувати космос. Ігри у переліку нижче відсортовані за алфавітом.

Платформи Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Жанр adventure/стратегія

Рік 2019

Величезна пісочниця у якій вам треба досліджувати планети, видобувати ресурси, будувати бази, навіть змінювати навколишній ландшафт наодинці або у компанії друзів у кооперативній грі. В Astroneer сім унікальних планет з власними умовами та біомами, кожен сантиметр яких можна дослідити.

Попри те, що Astroneer вийшла 5 років тому, розробники продовжують оновлювати та покращувати гру, додавати новий контент та навіть готують велике доповнення на кінець 2024 р.

Платформи Windows, Android, iOS

Жанр симулятор

Рік 2023

Juno: New Origins – це нова гра від авторів SimpleRockets та SimplePlanes, своєрідне продовження цієї серії. Але цього разу ви вільні конструювати будь-які апарати: все що літає в атмосфері чи космосі, кораблі, автомобілі, марсоходи і… навіть цілі планетарні системи. Автори надихалися Kerbal Space Program, але здається пішли ще далі. В Juno: New Origins є власний візуальний язик програмування, для того щоб автоматизувати керування апаратів, власний редактор об’єктів та їхніх властивостей тощо.

Тобто щоб «грати» в Juno: New Origins треба бути трохи інженером, трохи програмістом та трохи дизайнером. Або завантажувати контент створений іншими гравцями та випробовувати його.

Платформи Windows, macOS, Linux, PlayStation 4/5, Xbox One / Series X|S

Жанр симулятор

Рік 2015

А ось і оригінальна Kerbal Space Program. Так, так, ми добре знаємо, що рік тому у Дочасному доступі Steam нарешті вийшла Kerbal Space Program 2, але це гра від інших розробників, вона ще на дуже ранній стадії та має не надто високі оцінки.

Тож, якщо ви любите конструювати космічні кораблі та плануєте підкорювати Сонячну систему, то поки що продовжуйте робити це в оригінальній KSP. Тим більш, що з моменту релізу до Kerbal Space Program вийшло два доповнення від самих розробників – Making History Expansion (2018) та Breaking Ground Expansion (2019), а також купа контенту та модів від гравців.

Останнє велике оновлення KSP, 1.12 On Final Approach, вийшло у червні 2021 р., а ось KSP 2 поки що дісталася лише до версії 0.21, тож до повноцінного релізу сиквелу щонайменьше 2-3 роки.

Платформи Windows

Жанр симулятор

Рік 2023 (Дочасний доступ)

Симулятор/конструктор на кшталт Kerbal Space Program, але з акцентом на марсоходи. Гравець має конструювати ровери, перевозити незручні вантажі, заробляти гроші та допомагати будувати марсіанську колонію. Такий собі LEGO Mindstorms, але на Марсі.

Mars First Logistics вийшла у Дочасному доступі Steam у червні 2023 р., а розробляє її лише одна людина, австралієць Ян Макларті.

Платформи Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Жанр стратегія

Рік 2020

Покрокова стратегія про космічні перегони, у якій ви маєте керувати космічним агентством однієї з країн та виконувати критичні місії випереджаючи конкурентів. У Mars Horizon є все з перших метеорологічних ракет до місій Voyager, New Horizons та будівництва марсіанської бази.

Сиквел, Mars Horizon 2: The Search for Life, вже у розробці, але дати релізу в нього поки що немає.

Платформи Windows, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One / Series X|S, Nintendo Switch, iPadOS

Жанр симулятор

Рік 2016

Так, ми знаємо, що в No Man’s Sky багато усього і космічні бої у тому числі, але все ж таки ця гра у першу чергу про дослідження космосу, виживання та будівництво, тож має повне право бути у цьому переліку. А ще No Man’s Sky – це гарний приклад того, як провал на старті та жорстка критика гравців можуть стати стимулом для покращення проєкту.

З моменту релізу No Man’s Sky у 2016 році, коли гру зустріли шквалом критики, розробники випустили вже 27 великих оновлень (не рахуючи сотень патчів та фіксів), останнє з яких, Orbital Update, вийшло 27 березня 2024 р. І хоча автори гри вже почали працювати над своїм наступним, цього разу фентезійним проєктом Light No Fire, щось підказує нам, що підтримка No Man’s Sky буде тривати ще декілька років.

Платформи Windows

Жанр симулятор

Рік 2023 (Дочасний доступ)

Гра про будівництво та підтримання колонії на Марсі. Ви маєте видобувати кисень та воду, вирощувати продукти, лагодити те, що зламано і виживати на Марсі. Майже Subnautica, але без води та підводного життя.

Розробляє гру польська Pyramid Games, і відгуки з Дочасного доступу поки що змішані. Але розробники випускають регулярні оновлення та мають план розвитку проєкту до 2025 року. Останнє велике оновлення, Nuclear Update, вийшло у січні 2024 р. Поточна версія гри 0.154.4.

Платформи Windows

Жанр симулятор

Рік 2016

Orbiter Space Flight Simulator – це як Microsoft Flight Simulator, але у космосі. З реалістичною фізикою та підтримкою модів, до того ж абсолютно безплатний. Гру розробила одна людина, науковець Мартін Швайгер з Університетського коледжу Лондону. Перша версія Orbiter вийшла ще у 2000 р., у 2016 р. з’явилася Orbiter 2016 Edition. У 2021 р. автор виклав її у вільний доступ під ліцензією MIT.

І хоча фінальна версія Orbiter Space Flight Simulator вийшла вже давненько, ком’юніті продовжує підтримувати проєкт новими контентом та модами.

До речі, а чому б Microsoft та Asobo Studio не розширити MSFS до космічного простору, тим більше що деякі апарати у грі легко піднімаються у верхній шар стратосфери?

Платформи Windows

Жанр симулятор

Рік 2020

Rover Mechanic Simulator побудований на тих самих принципах, що і ігри серії Car Mechanic Simulator, але усе відбувається на Марсі, а замість автомобілів в нас марсіанські ровери NASA. Починаючи зі стариганя Sojourner і закінчуючи новітнім Perseverance та гелікоптером Ingenuity, які були додані окремим DLC після вдалої посадки на Марс у 2021 р. Тут все як в Car Mechanic Simulator – отримуєте замовлення, шукаєте пошкодження, друкуєте нові запчастини, розбираєте ровер, лагодите та збираєте знову.

Саме після успіху Rover Mechanic Simulator студія Pyramid Games взялася за проєкт Occupy Mars: The Game. Ремонт роверів буде його частиною.

Платформи Windows

Жанр симулятор

Рік 2019 (Дочасний доступ)

SpaceEngine – це не зовсім гра, це науковий симулятор/планетарій усього відомого всесвіту у масштабі 1:1. З мільярдами та мільярдами галактик, зірок, планет та супутників. З реалістичною фізикою та оптикою, процедурною генерацією ще невідомих науковцям об’єктів, підтримкою VR та модів. Але літати за допомогою WASD тут теж можна.

Останні оновлення додали у SpaceEngine кліматичні параметри для планет різних типів. Поточна версія «гри» 0.990, тобто вона вже близька до релізу. У SpaceEngine є набагато дорожча PRO версія, яку можна використовувати навіть для створення власних космічних фільмів.

Платформи Windows, Xbox One, PlayStation 4/5

Жанр симулятор

Рік 2019

Ще одна велика пісочниця з конструюванням космічних кораблів, станцій, баз та таке інше. У Space Engineers використовується реалістична об’ємна фізична модель, симуляція гравітації, атмосфери, клімату, є програмування та автоматизація. У грі присутні як кооперативний, так і змагальний режими на 16 гравців, виділені сервера і, звісно ж, підтримка модів.

Цікаво, що на хвилі успіху Space Engineers автори гри, чеська студія Keen Software House, почала розробку схожої за принципами Medieval Engineers і наштовхнулася на повне несприйняття спільноти. Останні відгуки у Medieval Engineers виключено негативні, здається ця гра перейшла в категорію Abandonware.

Платформи Windows, Android, iOS

Жанр симулятор

Рік 2022 (Дочасний доступ)

Ще один конкурент Kerbal Space Program, але в 2D. Так саме конструюємо ракети, плануємо старти, виконуємо місії, намагаємося сісти на різні об’єкти Сонячної системи. Spaceflight Simulator розробляє одна людина, словенець Стефо Май Моройна.

Взагалі-то спочатку Spaceflight Simulator вийшла на Android та iOS, і лише у 2022 році з’явилася у Дочасному доступі Steam. Поточна версія гри 1.5.7.3.

Платформи Windows

Жанр симулятор

Рік 2017

На момент виходу у Дочасному доступі Steam це був дуже класний та перспективний реалістичний симулятор дослідження Марса за допомогою роверів. Пізніше з’явилася кампанія про виживання на Марсі перших астронавтів.

На жаль, як це регулярно буває з іграми чеської студії Bohemia Interactive, проєкт Take On Mars закинули так і не закінчивши. Але навіть маючи статус Abandonware ця гра все ще може принести деяке задоволення фанатам космічних досліджень.

Платформи Windows

Жанр симулятор

Рік 2024

Найостанніший додаток до переліку космічних ігор, фінальна версія The Planet Crafter вийшла лише пару днів тому. Прямо зараз гра пропонується зі стартовою знижкою у 30%.

Це знову величезна пісочниця з тераформінгом, у якій вам самому, або у компанії друзів (кооператив на 10 гравців) треба зробити планету придатною для життя. Все як завжди – будуємо базу, збираємо ресурси, добуваємо кисень, підвищуємо тиск, створюємо біосферу. The Planet Crafter – це Subnautica на поверхні планети.

Платформи Windows, macOS, Linux, HTC Vive, Oculus Rift+Touch

Жанр симулятор

Рік 2015 (Дочасний доступ)

Ще один симулятор всесвіту, скоріше інструмент для навчання та експериментів, ніж гра. З можливістю зіштовхувати планети та цілі галактики, з чорними дірами, бомбардуванням планет астероїдами тощо.

Насправді поточна Universe Sandbox – це Universe Sandbox 2, тому що оригінальна програма вийшла ще у 2008 р., а нова з’явилася у 2012 під назвою Universe Sandbox². У 2018 р. назви програм змінили на Universe Sandbox Legacy та просто Universe Sandbox.

Гра перебуває у Дочасному доступі вже 9 років, але вона не закинута, а регулярно оновлюється. Ба більше, у розробників є плани на 2024 р. та далі з фокусом на Android та iOS релізи.

Звісно ж, ми перерахували далеко не усі ігри, у яких можна досліджувати космос чи конструювати космічні кораблі та ровери. Пропонуйте власні варіанти у коментарях і ми додамо їх до загального списку.

Інші ігри, у яких приділяють увагу дослідженню космоса

Elite: Dangerous

Farlanders

Moonbase

Moonbase Alpha

Outer Wilds

Reentry – An Orbital Simulator

RimWorld

Starfield

Stationeers

Surviving Mars