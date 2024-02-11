10 місяців тому ми з задоволенням видали нагороду «Вибір редакції» незвичайній космічній стратегії Terraformers. А тим часом розробники встигли випустити перший DLC для цієї гри – Terraformers: New Frontiers, пройти повз який ми звісно ж не змогли.

Гра Terraformers: New Frontiers Жанр стратегія Платформи Windows, Nintendo Switch Мови англійська Розробник Asteroid Lab Видавець Goblinz Publishing Посилання

Steam

Повернення на Марс

Для тих, кому лінь читати огляд Terraformers, нагадаємо, що це науково-фантастична стратегія з елементами roguelike та карткової гри, у який ви будуєте колонію людства на Марсі та в ідеалі маєте тераформувати Червону планету, перетворити в рай з лісами, морями та живими істотами.

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Партії в Terraformers недовгі, 1-2 години, елементи випадковості та реіграбельності, завдяки roguelike механікам та рандомному випаданню карток – неймовірно великий. Свого часу я награв більше ніж 20 партій і кинув лише тому, що це ставало схоже на манію.

З виходом Terraformers: New Frontiers я залюбки повернувся на Марс.

За межами Марсу

В оригінальній Terraformers майже все крутилося навкруги Марсу. Ні, тут десь за кадром була Земля, яка час від часу нагадувала про себе, були астероїди які несли корисні ресурси, або небезпеку, були космічні орбітальні проєкти та навіть поселення на Деймосі та Фобосі. Але це все. Наче Сонячна система за межами орбіти Марса геть порожня.

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DLC Terraformers: New Frontiers виправляє цю помилку. Тепер, якщо у вас буде бажання, можна побудувати вашу стратегію на заселенні Сонячної системи, створені колонії на супутниках великих планет чи на внутрішніх планетах. Це не повноцінні міста, як на Деймосі та Фобосі, а такі собі аванпости, розвитком яких ви не займаєтеся, але можете покращити їх рівень, який надасть ті чи інші бонуси для жителів Марса. Наприклад, з Юпітера можна експортувати атмосферу, з Європи – океан, на Меркурії побудувати потужну сонячну електростанцію, з інших планет тягати ресурси.

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Відповідно в New Frontiers стало набагато більше космічних проєктів, які можуть дати потужний бонус для жителів Марсу, особливо, якщо ви побудуєте достатньо торгових космодромів або вивчите спеціальну технологію, яка збільшує кількість торговельних шляхів відповідно до рівня розвитку позамарсіанських колоній.

Звісно ж, є в Terraformers: New Frontiers і нові лідери, які «заточені» на дослідження космосу, і нові технології та будівлі, як для поселень, так і ті, що можна збудувати на поверхні Марсу.

Марсіанський космос

DLC New Frontiers дійсно додає до оригінальної Terraformers цікаві нові механіки. Їх небагато, але вони суттєво змінюють стратегію і доступні в будь-якій кастомній грі або щотижневих завданнях. Але ось новий сценарій, присвячений підкоренню космосу, в DLC лише один. Він цікавий, але приємно було б побачити більш складні та різноманітні завдання, пов’язані з дослідженням космосу.

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Доповнення Terraformers: New Frontiers зовсім не обов’язково для того, щоб отримувати задоволення від Terraformers. Але, якщо вам сподобалась оригінальна гра і хочеться трохи урізноманітнити ігровий досвід – це саме те, що треба. DLC коштує лише 163 грн і на наступному розпродажі скоріше за все буде пропонуватися зі знижками. Зверніть увагу.

Якщо ж ви й досі не знайомі з Terraformers, ще раз залишимо посилання на оригінальну гру і знову порадимо її усім шанувальникам наукової фантастики та покрокових стратегій.