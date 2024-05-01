30 квітня на PlayStation 5 з’явився колишній консольний ексклюзив Microsoft – Sea of Thieves. Це сталося через шість років після його виходу на Xbox Series S | X та PC.

Гра доступна у виданнях Standart Edition за $40, Deluxe Edition за $50 та Premium Edition за 60$. Всі видання містять доповнення до гри, які виходили протягом минулих шести років. Гра матиме підтримку crossplay з PC та Xbox Series S | X.

Також разом із виходом на PlayStation 5 у грі стартує 12 сезон, який додає нову зброю та можливість підіймати скелетів.

Sea of Thieves стала останнім із чотирьох колишніх консольних ексклюзивів Xbox. На PlayStation 5 перед цим вийшли Hi-Fi Rush, Pentiment та Grounded.