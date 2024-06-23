Нові рендери майбутнього планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra демонструють дизайн, який дуже схожий на попередню модель, Tab S9 Ultra. Ці рендери, які з’явилися напередодні очікуваного дебюту планшета наступного місяця, свідчать про те, що Samsung продовжує свою тенденцію пропонувати надвеликі планшети з мінімальними змінами в дизайні.

Рендери, опубліковані Android Headlines, показують Galaxy Tab S10 Ultra з двома камерами, спеціальним місцем для пера S Pen і вирізом у дисплеї для фронтальних камер. Повідомляється, що розміри планшета становлять 326,4×208,6×5,45 мм, що майже ідентично Tab S9 Ultra, при цьому нова модель тонша на 0,05 мм.

Очікується, що вся серія отримає оновлення платформи порівняно з Tab S9, зокрема процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Як і у своїх смартфонах, Samsung планує зосередитися на можливостях штучного інтелекту.

Очікується, що серія Galaxy Tab S10 буде представлена на заході Samsung Unpacked 10 липня, разом із Fold6 та Flip6, Watch7 та Galaxy Ring.