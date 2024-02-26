Компанія Samsung офіційно представила на MWC 2024 кільце Galaxy Ring – новий пристрій, який має допомогти користувачам зручніше відстежувати фізичний стан та сон, повідомляє Engadget.

Galaxy Ring буде доступний у сріблястому, золотому та керамічному чорному кольорах та вийде на ринок пізніше цього року. Це кільце, яке без деталей анонсували на заході Unpacked минулого місяця, розроблене як пристрій для носіння з набором датчиків, призначених для моніторингу стану здоров’я.

Galaxy Ring буде доступний у розмірах від 5 до 13 з акумуляторами ємністю від 14,5 до 21,5 мА⋅год, що має дозволити задовольнити потреби широкого кола користувачів. Точний час автономної роботи пристрою залишається невідомим, хоча для порівняння, перстень-конкурент від Oura може працювати до семи днів на одному заряді.

Galaxy Ring відстежуватиме сон за допомогою датчиків серцебиття, руху та дихання, пропонуючи персоналізовані поради на основі зібраних даних. У співпраці з компанією Natural Cycles він також відстежуватиме фертильність, подібно до Galaxy Watch. Крім того, кільце представляє інструмент My Vitality Score для вимірювання рівня бадьорості та надання зворотного зв’язку за допомогою «карток-бустерів» з науково обґрунтованими порадами, отриманими на основі даних про сон та інших даних.

Як частина екосистеми Samsung Health, Galaxy Ring працюватиме разом з Galaxy Watch, дозволяючи користувачам відстежувати стан свого здоров’я більш комплексно. Перевага кільця полягає в тому, що воно зручніше для нічного носіння, пропонуючи ненав’язливий варіант для безперервного моніторингу здоров’я.

Більш детальна інформація, включаючи повний спектр датчиків, ціну та точну дату продажу, буде розкрита в найближчі місяці. Спочатку Galaxy Ring буде сумісний лише зі смартфонами Samsung Galaxy, а в майбутньому планується розширити підтримку на інші пристрої на базі Android і, можливо, iOS.