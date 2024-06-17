Виконавчий продюсер Bethesda Тодд Говард розповів, що зараз студія не відчуває потреби поспішати з наступною грою серії Fallout, а також зазначив, що франшиза ніколи не була більш популярною. Про це повідомляє Insider Gaming з посиланням на інтерв’ю MrMattyPlays.

За словами Говарда, серіал від Amazon допоміг Fallout досягти ще більшої популярності й що після прем’єри мільйони гравців долучилися до франшизи. Попри здобуту популярність, Говард не вважає, що у Bethesda є потреба швидко випускати наступну гру у серії.

“Щодо майбутніх ігор серії Fallout, очевидно, я не можу говорити про це зараз, але я б сказав, що потреба поспішати, або випустити щось, що відрізняється від того, що ми робили з Fallout 76, розумієте… Ми не відчуваємо, що нам потрібно поспішати з усім цим. Наразі телешоу Fallout заповнює певну нішу з погляду франшизи та розповіді історій”, – зауважив Тодд Говард.

Він також додав, що розуміє бажання фанатів отримати нову самостійну частину, але також зазначив, що ці речі потребують часу.

“Ми просто хочемо зробити це правильно і переконатися що все, що ми робимо з франшизою, чи це Elden Scrolls, чи Fallout, чи Starfield, стає важливим моментом для всіх, хто любить ці серії так само як і ми”, – продовжив Тодд Говард.

Тодд Говард також зазначив, що зараз Bethesda має наміри випускати щорічні преміальні доповнення для Starfield.

Нагадаємо, нещодавно ми детально розповідали про усі ігри серії Fallout, а також про те, які моди для Fallout 4 краще використовувати зараз.